La cantante británica Adele (33) se sinceró recientemente en una entrevista para Vogue, revista de la que será portada en noviembre, sobre los cuestionamientos de su hijo tras el divorcio de su esposo, Simon Konecki. “¿Por qué ya no amas a papá?”, fue una de las preguntas que recibió.

La intérprete de Rolling in the deep y Hello se divorció en febrero, luego de haber llegado a un millonario acuerdo económico para que la intérprete no cante sobre el quiebre matrimonial, y a casi dos años de la separación.

En la entrevista, Adele narró cuál fue la reacción del hijo que tienen en común, Angelo de 9 años, al conocer los hechos.

“(Él) tiene tantas preguntas simples para mí que no puedo responder porque no sé la respuesta“, sostuvo la británica.

“Como ‘¿por qué no podemos seguir viviendo juntos?’. Eso (vivir juntos) no es lo que la gente hace cuando se divorcian. ‘¿Pero por qué no?’ Estoy como, ‘No… sé. Eso (seguir juntos) no es lo que hace la sociedad (…) ‘¿Por qué ya no amas a mi papá?’ Y yo decía: ‘Amo a tu papá. Simplemente no estoy enamorada"”, agregó.

Para ella, dijo, “no puedo hacer que eso (el divorcio) tenga sentido para un niño de nueve años“.

Más tarde sostuvo que decidieron mantener la separación en secreto “durante mucho tiempo”, debido a que “había un niño involucrado”.

Explicó, además, que en su próximo álbum habrá una canción en la que reflejará hechos que sucedieron en la relación, con el objetivo de que su hijo vea “cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer o un hombre o lo que sea”.

Recordemos que, tal como consignó BioBioChile, el portal británico The Sun filtró en febrero el acuerdo de divorcio de la pareja, que incluyó una clausula referida a las posibles composiciones que pueda difundir la artista. Todo esto como una señal de “respeto” hacia Konecki.

“Ambos son conscientes que su hijo Angelo debe ser protegido, y es por eso que Adele ha aceptado no cantar sobre su relación”, aseguró en la publicación una fuente cercana a la pareja.

“Su nuevo álbum tendrá un sonido diferente de todas formas, por lo que no le ha molestado demasiado que Simon esperara, silenciosamente, que ella mantenga la relación alejada de su música”, agregó.

