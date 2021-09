Los mexicanos vivieron una dura jornada el pasado martes 7 de septiembre, luego que el país fuera afectado por un terremoto 7.1 grados Richter, cuyo epicentro fue en la ciudad de Acapulco.

No obstante, el movimiento sísmico también se sintió con intensidad en la Ciudad de México, donde viven cerca de 18 millones de personas.

Una de ellas fue la chilena Mon Laferte, quien indicó a través de redes sociales que en ese momento estaba en un departamento en el décimo piso de un edificio en Avenida Paseo de la Reforma.

“Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho. Luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas. No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la Ciudad de México. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo”, expuso.

Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho 😭 luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas 😭 No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo 😭 — Mon Laferte (@monlaferte) September 8, 2021

El pasado 20 de agosto la cantante había anunciado que estaba embarazada a través de sus redes sociales, asegurando que lo había conseguido luego de un año.

“Tengo apenas diez semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, declaró.

Hay que señalar que el novio de la artista chilena es Joel Orta, quien es guitarrista y voz de la agrupación Celofán, además de jefe producción de Laferte.