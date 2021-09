La cantante Billie Eilish de 19 años, que por estos días sigue sumando éxitos, confesó el conflicto que le genera el uso de redes sociales. En conversación con el rapero Stormzy, la intérprete reveló que siente que “no le debe nada a nadie”.

“Me siento en conflicto al respecto. No siempre quiero contarle al mundo detalles íntimos sobre mi vida, realmente no quiero que la gente sepa todo sobre mí, pero al mismo tiempo, quiero que la gente pueda sentirse vista y escuchada si he experimentado las mismas cosas que yo”, comenzó expresando Eilish según recoge People.

La artista que actualmente tiene más de 90 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, agregó que “quiero ser útil. Quiero que la gente se dé cuenta de que está bien, que todo el mundo pasa por esto, pueder hablar por personas que no tienen voz”.

Sin embargo, se mostró complicada al confesar que hay momentos conflictivos para ella donde simplemente no quiere hablar o expresar lo que está ocurriendo en su vida. “Es una responsabilidad difícil porque tampoco es mi responsabilidad. No le debo nada a nadie”, sostuvo.

Billie, que en 2019 se convirtió en la persona más joven en ganar las cuatro principales categorías de los premios Grammy con su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, estrenó el pasado julio su segundo disco titulado Happier Tha Ever.

Sobre su reconocimiento, la cantante señaló que “no importa lo que haga, no puedo evitarme. Estoy en todas partes. Siento pena por todas las personas que me odian porque tampoco pueden evitarme. Pero no quiero leer sobre Billie Eilish haciendo esto o aquello de alguien que no sabe una nada sobre mí (…) Quiero hacer música”.

Además, expresó que “sólo quiero hacer música. Soy una chica cualquiera a la que le gusta cantar”.

Actualmente, la cantante espera los resultados de sus cinco nominaciones a los MTV Video Music Awards, los cuales serán transmitidos este domingo próximo.