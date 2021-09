Ser rico y famoso implica que puedes tener una vida de lujo, pero no por eso dejarás de trabajar y muy bien lo saben este puñado de estrellas que vieron una oportunidad y la tomaron.

Ya no son colecciones de ropa, zapatos o maquillaje, sino que es el licor lo que ha llamado la atención de estos empresarios que consideraron que había que vivir una experiencia completa al beber y no debían tomar de cualquier bebida.

Por lo que si tienes los contactos y el suficiente dinero, puedes producir tu propio tequila, vodka, ginebra, vino, etc, sin limitaciones y además, venderlo a un muy buen precio en el mercado, que compra todo lo que tenga su rostro en la etiqueta.

Aquí puedes conocer a algunos de los famosos que hicieron del alcohol, su mejor negocio y se lograron diferenciar.

Los mil millones de dólares de George Clooney

Aunque muchos pensarían que podría ser dueño de una marca de café, debido a su contrato para promocionar las populares cafeteras de Nespresso, la realidad es que George Clooney posee un lucrativa compañía de tequila, que produjo junto a su amigo Rande Gerber, el marido de Cindy Crawford.

Según contó en una entrevista con David Letterman para su programa No necesitan presentación, ellos tienen casas conectadas en Cabo San Lucas, México, lugar donde habitualmente tomaban tequila, lo suficiente como para pensar “debemos hacer nuestro propio tequila”.

Luego de dos años probando diferentes tipos de tequila en Jalisco, México, eligieron uno en específico que regalaron a sus amigos durante una Navidad, cuando alguien les dijo ¿Saben que podrían venderlo? a lo que la pareja respondió: “Sí, seguro”.

De esta forma, en 2013 comenzaron a venderlo, el éxito fue inmediato y sin pensarlo se transformaron en una empresa que se vendió en 2017 por mil millones de dólares al Diageo, la firma británica líder mundial en bebidas alcohólicas que posee marcas como el vodka Smirnoff, el whisky Johnnie Walker o la cerveza Guinness.

Respecto del gran acuerdo, George Clooney señaló a CNBC “«Si hace cuatro años nos hubieran preguntado si teníamos una empresa de tequila de mil millones de dólares, no creo que hubiéramos dicho que sí. Esto refleja la creencia de Diageo en nuestra empresa y nuestra fe en Diageo. Pero no vamos a ir a ninguna parte. Seguiremos siendo parte de Casamigos.”

La clave de la rápida venta, es un tequila suave, cuyo precio comienza en los 94 dólares (72 mil pesos chilenos) y que no genera resaca, algo muy importante cuando tienes la edad de Clooney y quieres seguir bebiendo tu trago favorito.

Adam Levine no invirtió en pisco

Aunque probablemente el vocalista de Maroon Five se enamoró del pisco chileno, la realidad es que al igual que Clooney, optó por la bebida típica de México y tiene su propio tequila/mezcal.

Sin embargo, no está solo en esta aventura, ya que la producción lo unió con Sammy Hagar, ex cantante de Van Halen, que fue compañero de Levine en el popular programa The Voice.

Los músicos aplicaron toda su creatividad en las playas de Cabo y ahí nació un tequila mezclado con mezcal cuyo costo parte en los 55 dólares. Según consigna GQ, el mezcal, primo del tequila de sabor más audaz, también está hecho de agave, pero a diferencia del primero, no está restringido al agave azul y puede hacerse en cualquier parte de México, no sólo en Jalisco.

En declaraciones a USA Today, Hagar señaló que le mencionó a Adam su idea de llevar un nuevo mezcal al mercado, sin embargo, el cantante pop estaba más interesado en el tequila, por lo que mientras bebían juntos hicieron este experimento juntando ambos licores de lo que salió este sabor diferente y especial.

Hagar declaró: “Cuando se nos ocurrió ese nombre, mezquila, todo el camino se abrió”, añadiendo que “Sabemos lo que vamos a hacer. Es el primer mezquila. Hemos inventado un nuevo producto”.

Lo que aún une a Angelina Jolie y Brad Pitt

Pese a que la pareja se separó hace algunos años, aún mantienen una relación comercial siendo socios de una compañía de vinos.

Esto porque antes de divorciarse, Angelina y Brad compraron el Chateau de Miraval, un lugar profundamente especial para la pareja, ya que es dónde se casaron en 2014, en compañía de todos sus hijos.

La pareja quiso sellar su relación con el lugar transformándolo en un viñedo donde realizan la producción de exclusivos y lujosos vinos y espumantes. Una inversión que no está pensada para ellos, sino que para sus retoños, quienes a futuro serán los dueños de este lugar, mencionó Vogue.

Aunque la pareja ya no tiene relación, a finales de 2020 lanzaron un nuevo espumante denominado Miraval, un rosé en el que trabajaron 5 años para sacar la botella al mercado bajo un costo de aproximadamente $390 dólares (unos 300 mil pesos) cada una. Sin embargo, no es el único producto que han promocionado, ya que anteriormente distribuyeron Miraval Rosé 2012, producido a partir de uvas Grenache, Syrah y Cinsault.

Es Brad Pitt quien posó para promocionar su nuevo espumante, sin embargo, se trata de un trabajo en conjunto con Jolie, quien es la encargada del branding de la marca, que refleja su obsesión por el negro con una femenina etiqueta rosa y acabados brillantes, una sobria combinación que también se aplica para las cajas donde se alojan las botellas cuando van al mercado, mencionó el mismo medio.

El éxito de la pareja con su nueva champán se reflejó en las críticas que les entregaron, considerando que el destacado somelier Andreas Larsson le entregó una puntuación de 95/100 describiendo el líquido como “Un estilo rompedor que mezcla el Chardonnay de Côte de Blancs del cual una parte es la cosecha real, una parte vinos de reserva y una parte vinos maduros de botella’, alabando también su ‘noción de frescura afrutada roja juvenil’.

Sin duda, una excelente crítica para la pareja que aunque están separados de todas las formas posibles, continúan trabajando por el futuro de sus hijos.

La producción de Cameron Díaz

Si ingresas a la cuenta de Instagram de Cameron Díaz, verás que en su biografía señala que es madre, actriz, autora y con-fundadora/creadora de Avaline, su propia producción de vinos con la que no duda de posar en más de una imagen o video de su red social.

Se trata de la gama de vinos limpios y orgánicos que creó la actriz junto a su amiga Katherine Power, en el patio de la casa de esta última.

Según mencionó Diaz, la idea nació de su necesidad de buscar el equilibrio, declarando que “crear un vino limpio, lleno de bondad natural y libre de decenas de extras no deseados y no divulgados, me ayuda a encontrar este equilibrio cuando estoy disfrutando de una copa de vino”, destacó La Vanguardia.

La producción, hecha con uvas catalanas, se elaboró de una forma ecológica, sin pesticidas químicos, aptos para veganos, sin ingredientes artificiales, azúcares o concentrados añadidos, presentando la marca como “vinos limpios y deliciosos con uva ecológica, producidos de forma transparente, llenos de bondad natural, sin extremos innecesarios.”

Los vinos están disponibles a través de la web de Avaline y diversos puntos de Estados Unidos donde su costo parte en los 24 dólares, aproximadamente $19.200 pesos chilenos.