Hace unos días se dio a conocer que la actriz Jennifer Aniston habría tomado una radical decisión, tras alejarse de sus cercanos que no estaba vacunados contra el coronavirus por opción.

“Todavía hay un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima”, señaló la protagonista de Friends a la revista InStyle.

“Acabo de perder a algunas personas en mi vida diaria que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no), y fue una pena”, agregó la actriz.

“Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos agrupados y somos evaluados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a su propia opinión, pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada. excepto el miedo o la propaganda”, señaló la actriz.

No obstante, las palabras de Aniston tuvieron varias repercusiones, en su mayoría críticas, por alejarse de personas que formaban parte de su círculo cercano tras no vacunarse contra el coronavirus.

Ante esto, la actriz respondió en su cuenta de Instagram según recoge People que “puede que me enferme levemente, pero no seré admitida en un hospital ni moriré. Pero yo puedo dársela a alguien que no tiene la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) – y por lo tanto pondría sus vidas en riesgo. Eso es de lo que me preocupo”.

Más tarde, realizaría otra publicación escribiendo que “lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo”.