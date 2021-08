Probablemente, Drax se ha vuelto uno de los personajes favoritos de los filmes Guardianes de la Galaxia, acompañando a Star-Lord durante todas sus misiones, junto a Rocket Raccoon y Groot.

No obstante, este rol, interpretado por el ex luchador de la WWE Dave Bautista, significó una bocanada de aire fresco en medio de la situación que el actor a travesaba antes de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En conversación con el portal IGN España, el actor se sinceró sobre lo que fue su vida tras dejar la lucha y los desafíos que debió enfrentar al decir convertirse en actor.

“Para que la gente entienda realmente cuánto ha cambiado mi vida, tendrían que entender de dónde vengo, lo que pasé cuando estaba en la lucha libre, lo que dejé atrás para arriesgarme como actor”, comenzó diciendo.

El intérprete de ahora 52 años, señaló que durante los tres años que estuvo fuera de la WWE, sólo pudo trabajar un periodo corto por lo que estaba en bacarrota, pero aún así, decidió arriesgarse en el mundo de la actuación.

“Cuando digo arruinado, mi casa estaba embargada, no tenía nada. Vendí todas mis cosas. Vendí todo lo que había hecho cuando estaba luchando. Tuve problemas con Hacienda. Estaba perdido en todo”, expresó.

Para Dave, interpretar a Drax no sólo significó que el mundo de Hollywood le abriera las puertas, sino que dio un drástico giro a todas las penurias que el actor venía acumulando. “Mi vida mejoró y tuve más éxito. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a parecer realmente surrealistas. No fueron muchos años antes cuando estaba pidiendo dinero prestado para pagar la comida y el alquiler”, relató al portal antes mencionado.

“Así que me ocurrió rápidamente, lo que hizo que pareciera mucho más surrealista. Pero lo hizo, me cambió la vida. Me dio una vida”, concluyó el actor.

En la actualidad, Dave Bautista es uno de los actores más cotizados en la industria cinematográfica. Además de aparecer en las películas de Guardianes de la Galaxia y las últimas de Los Vengadores, participó de las películas Blade Runner 2049 y de las próximas El ejército de los muertos y la próxima adaptación de Dune.