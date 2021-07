Matthew McConaughey es uno de los actores más consagrados de Hollywood, ha construido una sólida carrera que lo ha llevado a ser la estrella de películas como Magic Mike, Mud, Cómo perder a un hombre en 10 días, Interstellar o Dallas Buyers Club.

Este último film fue el que le dio la gloria cuando en 2014 ganó el Oscar a Mejor Actor, luego de debutar en la categoría a la que sólo llegan los mejores actores del mundo y que lo posicionó entre las estrellas más talentosas de la industria.

El actor, originario de Texas, ha logrado compatibilizar su exitosa carrera con su vida familiar junto a la brasileña Camila Alves, con quien se casó en 2012, aunque llevan una relación de 15 años y una familia con 3 hijos.

A sus 50 años decidió mostrar sus mejores momentos, así como también los más complejos y agitados de su historia a través de “Greenlights”, su libro de memorias que se ha convertido en un éxito en Estados Unidos.

La publicación, disponible en español desde junio pasado, revela algunos de los episodios más impactantes de la vida de McConaughey, pero también relata cómo ha obtenido “más luces verdes” en su recorrido por este mundo, haciendo honor al título de su libro.

Matthew McConaughey, el jovencito de las comedias románticas

Mathew McConaughey comenzó su carrera en 1992, cuando aún estaba en la universidad, sin embargo fue en 1996 cuando con un papel en el drama “Tiempo de Matar”, la prensa lo elevó como la nueva promesa de Hollywood.

Sin embargo, lo que vino después no lo encasilló como el actor de las películas que eran nominadas al Oscar, sino que más bien, se fue al lado más comercial con proyectos que nada tenían que ver con su primer papel, pero que sí eran un éxito de taquilla.

Con “The Wedding Planer” la comedia que seguía la historia de una planificadora de bodas (Jennifer Lopez) y el médico (Matthew) de quien se enamora, que resultó ser uno de sus novios, McConaughey comenzó a ganarse un espacio en las comedias románticas de Hollywood.

Le siguieron otros éxitos tales como “Cómo perder un hombre en 10 días” en la que compartió elenco con Kate Hudson o “Los fantasmas de mi ex novia” que lo hicieron millonario y famoso a nivel mundial.

Según destacó GQ, el actor señaló “De pronto me vi convertido en el chico de las comedias románticas. Eran divertidas, eran fáciles de hacer, me gustaba estar en ellas. Además me pagaban muy bien. Lo suficiente como para cubrir los gastos de alquiler de la casa en la playa en la que me gustaba correr sin camiseta. Era feliz”.

Sin embargo, eso generó también que la crítica y Hollywood no lo tomara en cuenta para papeles serios o trascendentes para la industria. Por tanto, el actor decidió reinventarse y rechazó millonarios contratos (14,5 millones de dólares), con el objetivo de cambiar el rumbo de su carrera y comenzar a estar en un área completamente diferente.

En declaraciones al podcast Pardón My Take, McConaughey indicó “Pero llegó un momento en 2008 el que mi vida comenzó a ser verdaderamente plena. Acababa de tener un hijo. Por fin había sido padre. Había conocido a la mujer con la que quería pasar el resto de mis vida. Me reía más alto que antes, estaba más enamorado que nunca. Ya no tenía rabia dentro, solo felicidad. Pero mi trabajo no acompañaba ese estado de ánimo. No me llenaba”.

Pudo ser un paso en falso, pero el actor tenía mucho para entregar y aún faltaba mucho de él por ver.

Matthew, el actor del Oscar

Mientras daba un vuelco a su carrera también sentaba cabeza, luego de haber tenido una agitada vida, que según reveló en sus memorias tenía más de una anécdota de antología.

El actor confesó que fue detenido por tocar bongos desnudo mientras fumaba marihuana tras la victoria de su equipo de fútbol americano, Texas Longhorns. También recordó su paso por México, donde en un alocado viaje terminó consumiendo peyote (un cactus que provoca efectos alucinógenos) y se metió en una jaula con un puma, lo que le costó 78 puntos en la frente, consignó Huffington Post.

Era usual verlo en las revistas y los diarios sensacionalistas mientras paseaba sin polera por la playa, pero la llegada de la modelo brasileña Camila Alves cambió todo en su vida y decidió dar el giro que nadie esperaba.

El actor se comprometió con Alves y ya en 2008 comenzaron a formar una familia con el nacimiento de su primer hijo, Levi, al mismo tiempo que decidía dar un cambio radical a su carrera, que le costó 20 meses.

Durante todo este tiempo no aceptó ninguna comedia romántica, con el objetivo de que Hollywood lo mirara alguna vez como un actor serio, apostando todo.

Matthew recuerda esa época indicando “Y así me pasé un año, esperando a que me ofrecieran algo interesante. Hablaba con mi agente cada dos semanas y siempre me respondía que no había nada. Al final fueron 20 meses de sequía hasta que de repente me ofrecen Killer Joe, y luego Mud, Magic Mike, Paperboy, True Detective… Incluso conseguí que financiaran Dallas Buyers Club”.

De esta forma logró hacer algo que sólo Tom Hanks había hecho antes, darle un giro a su carrera y posicionarse como un actor completamente diferente a lo que había hecho antes, aunque no sin dolor, considerando que tuvo que adelgazar 22 kilos para interpretar a Ron Woodroof (Dallas Buyers Club) y cuando ya había cumplido su meta, la película casi no se realiza por falta de financiamiento.

Aunque hubo un final feliz, pudo filmar y ese papel le dio su primera nominación y su primer Oscar en 2014. El actor subió al escenario para recibir la estatuilla de parte de Jennifer Lawrence en el que agradeció, con un marcado acento sureño, a Dios, su familia y su entorno, para luego contar una historia de su vida indicando que su héroe era él, pero con 10 años más.

Sin embargo, no se trató de un discurso egocéntrico, sino que más bien un mensaje de superación, destacando “Nunca podré superar a mi héroe. Nunca lo alcanzaré, sé que no. Y está bien porque me mantiene persiguiendo a alguien”.

El Oscar reafirmó que su osada decisión era la correcta para continuar su carrera, tras ese film vino “El lobo de Wall Street”, “Interstellar, “True Detective” entre otras producciones que lo alejaron de las taquilleras comedias que lo hicieron famoso.

¿Un hombre afortunado?

Mientras emitía su discurso en los Oscar, McConaughey agradecía a Dios señalando: “Él ha bendecido mi vida con oportunidades que sé que no son de mi mano u otra mano”.

El sincero relato del actor en “Greenlight” (Luces Verdes), su autobiografía, confirma que ha tenido una vida fascinante, autoproclamándose como un hombre afortunado. “He aprendido a amar, reír, perdonar, olvidar, jugar, rezar y creer en la humanidad”, indicó, pero también afirmó que la ha disfrutando al máximo, destacando situaciones como su paso por México, performances desnudo o las cuatro conmociones cerebrales que tuvo por caer de cuatro árboles.

A través de las páginas revela algunos pasajes de su vida, como la intensa historia de sus padres, quienes se divorciaron dos veces y se casaron tres. “Eran como el Océano Pacífico en una tormenta”. Además, comentó que su padre falleció mientras tenía sexo con su madre, indicando: “Recibí una llamada de mi mamá. Tu padre murió. Mis rodillas se doblaron. No lo podía creer. Él era mi papá. Nadie ni nada podría matarlo. Excepto mamá”.

Aunque la publicación tiene un tono positivo, no está exenta de episodios duros que vivió en su juventud, afirmando que fue chantajeado para tener sexo por primera vez cuando tenía sólo 15 años. “Estaba seguro de que me iría al infierno por el sexo prematrimonial. Hoy simplemente estoy seguro de que espero que ese no sea el caso”, expresó.

McConaughey también revela que fue víctima de abuso sexual en su juventud indicando que “Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 18 años y estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta” aunque no profundizó en el hecho, aseguró que nunca se sintió como una víctima por lo que vivió, consignó El País.

El actor trabajó durante dos años en su autobiografía que lleva el nombre “Greenlights” porque “es una historia sobre cómo yo y todos podemos obtener más luces verdes de la vida que vivimos. No nos gustan las luces rojas ni amarillas porque nos roban tiempo”.

“Cuando nos damos cuenta de que todas se acaban poniendo verdes, ahí es cuando la vida se convierte en un poema y empezamos a conseguir lo que queremos y necesitamos. Estas no son unas memorias convencionales, ni un libro de consejos, sino más bien un libro de jugadas basado en aventuras de mi vida”, añadió.

El presente de Matthew McConaughey

En la presentación de su libro el actor ha hablado de su vida junto a Camila, así como su rol de padre de tres hijos, Levi (12), Vida (10) y Livingston (8), destacando que a no los quieren marginar del mundo o su éxito. “Lo que les hacemos saber es que la fama de papá, no define a papá. ¿Soy famoso? Sí, pero al mismo tiempo les decimos: ‘De ahí no proviene nuestro valor’. Nuestro mérito proviene de cómo estamos tratando de ser como personas, cómo somos como padres, cómo los amamos, cómo nos amamos. Mamá y papá no son perfectos pero tratamos de esforzarnos”, reveló.

El actor recientemente dio una entrevista a la revista Town&Country junto a su esposa, contando la labor que ambos realizan desde 2008 con su fundación Just Keep Livin’ (“Sigue viviendo”) que tiene como misión empoderar a estudiantes de secundaria para que tengan una vida activa y saludable.

Comenzaron apoyando a dos colegios de Los Angeles, pero ya entregan apoyo a 32 instituciones repartidas en seis estados de Estados Unidos, lo que contempla a tres mil estudiantes que participan de programas que les ayudan a sentirse mejor en lo físico, lo mental y hasta lo espiritual, consignó el matrimonio.

Por el momento IMDB no revela que esté en proyectos audiovisuales, si suena como una carta para la política americana. Según consigna Huffington Post, el actor podría ser candidato a Gobernador por Texas, su estado natal.

La candidatura se daría ya que las encuestas le favorecen, considerando que lidera las predicciones con la aprobación del 66% de los votantes demócratas así como el 44% de los independientes, quienes le darían su voto en las urnas si decide presentarse.

Aunque aún no se ha confirmado que el actor pronuncie su famoso “Alright, Alright, Alright” dando el puntapié inicial a una candidatura con la que podría volver a dar un vuelco a su vida, tal como lo hizo hace más de 10 años.