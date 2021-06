La lucha de Britney Spears por recuperar su libertad está lejos de terminar, sin embargo, la semana pasada volvió a acaparar titulares luego de que llegara hasta tribunales para entregar su declaración y exigir que su padre la libere de su custodia legal.

En su testimonio ante la corte en Los Angeles, la intérprete tildó de “abusiva” la tutela de su padre y aseguró que se ha limitado gravemente su autonomía durante los últimos 13 años.

En medio del impacto, la figura de la hermana de la artista, Jamie Lynn Spears, fue duramente criticada en redes sociales donde se cuestionó su “silencio” ante lo que vivía su hermana e incluso se le tildó de “traidora”.

Este lunes, la estrella de Zoey 101, rompió el silencio en sus Historias de Instagram. “Solo quiero tomarme un segundo para aclarar algunas cosas”, comenzó.

“La única razón por la que no lo he hecho antes es porque sentí que, antes de que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, que no era mi lugar y que no era lo correcto de hacer”, añadió.

“Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo”, sentenció.

“Sólo soy su hermana”

“Creo que está muy claro que desde el día en que nací, sólo amé, adoré y apoyé a mi hermana”, afirmó y agregó que si bien en el pasado no pudo ser completamente franca, siempre apoyó a Britney en privado.

“No me importa si quiere huir a la selva y tener un trillón de bebés en medio de la nada o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces”, explicó.

“No tengo nada que ganar ni perder. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque solo soy su hermana a la que solo le preocupa su felicidad”, dijo.

“He tomado una decisión muy consciente de participar en su vida sólo como su hermana, como tía de esos chicos. Tal vez no apoyé la forma en que al público le hubiera gustado con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que fuera un hashtag y la apoyaré mucho después … téngalo en cuenta”, cerró, haciendo referencia a la etiqueta #freeBritney.

En su declaración, Britney acusó a sus tutores de obligarla a trabajar en exceso, de darle medicamentos que la incapacitaban e incluso de prohibirle que se quitara el dispositivo anticonceptivo intrauterino (DIU), a pesar de que ella quería tener otro hijo.

“Estoy traumatizada”

Tras entregar su testimonio, la artista usó su plataforma en Instagram para hablar con sus fans.

“Quiero contarles un pequeño secreto. Creo que, como personas, todos queremos la vida de cuento de hadas y, por la forma en que he publicado mi vida parece ser bastante increíble. Creo que eso es por lo que todos nos esforzamos”, comenzó diciendo.

“Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre. No importaba lo horrible que fuera un día cuando era más joven. Por mi bien y el de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien”, reconoció.

“Estoy contando esto porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque no lo es en absoluto“, continuó.

La cantante de 39 años, ofreció disculpa además por fingir que ha estado bien. “Lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó”, agregó.

El escrito fue compartido junto a una imagen donde se lee una frase del físico alemán Albert Einstein, la cual dice: “Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos infantiles. Si quieres que sean más inteligentes, cuéntales aún más historias infantiles”.