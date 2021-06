Britney Spears está inmersa en una batalla judicial para recuperar el control de su vida, personal y profesional, y liberarse de la “abusiva” tutela que su padre ejerce desde 2008.

Después de que la artista declarara en el tribunal de Los Ángeles para acabar con esta medida legal, fueron muchos los famosos que la apoyaron públicamente.

Christina Aguilera, con quien coincidió de niña en The Mickey Mouse Club, ha sido la última en respaldar a Spears.

“Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea”, escribió Aguilera en Twitter junto a una foto de su infancia con Spears.

“Ser silenciado, ignorado, intimidado o no recibir el apoyo de las personas más cercanas es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es nada que deba tomarse a la ligera“, agregó.

