La cantante Billie Eilish se disculpó luego que se viralizara un video que recopilaba una serie imágenes suyas hace algunos años, por las cuales está siendo acusada de “racista”.

En el clip, se puede ver a Eilish con unos 13 años, usando un término en inglés considerado ofensivo para la comunidad asiática. En especifico, se oye a la artista diciendo “chink”, una palabra con connotación despectiva contra las personas chinas, y que es tan mal visto como “nigger”, que se utiliza para ofender a los afrodescendientes.

En otras imágenes, también se le ve supuestamente imitando el acento asiático en tono de burla, lo que desató la indignación de sus fans de ese país y de los descendientes asiáticos.

“Me están etiquetando como algo que no soy”

La polémica llegó a tal punto, que la artista tuvo que ofrecer disculpas. “Los quiero, chicos, y muchos de ustedes me han pedido que me refiera a esto. Y es algo que quiero hacer porque me están etiquetando como algo que no soy”, comenzó en una declaración emitida en su cuenta de Instagram.

“Hay un vídeo mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”, continuó.

“Estoy paralizada y avergonzada y quiero vomitar por haber articulado esa palabra. Esta canción es la única ocasión en la que he oído esa palabra, que nunca se ha usado a mi alrededor por nadie de mi familia. A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, dijo.

“En el otro vídeo se me ve diciendo tonterías con una voz impostada… Algo que empecé a hacer desde niña y que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares. Es una tontería, soy yo haciendo bobadas y NO es en ningún caso una imitación de nadie, de ningún idioma, acento, o cultura. Ni lo más mínimo”, aclaró.

“Siempre he trabajado muy duro para usar mi plataforma para luchar por la inclusión, la bondad, la tolerancia, la equidad y la igualdad. Todos seguiremos manteniendo conversaciones, escuchando y aprendiendo. Los escucho y los quiero. Gracias por leer esto”, cerró.

La polémica llega a pocas semanas de una reveladora entrevista de la cantante, donde no sólo se mostró luciendo completamente diferente, sino que también habló sobre el abuso a menores y reconoció haber sido víctima de este.

En ese momento, sus declaraciones se enmarcaron en la promoción de su nuevo single Your Power, el cual aborda las relaciones abusivas entre menores de edad y adultos.