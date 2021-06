En pocos días el príncipe Harry regresará al Reino Unido, ocasión en la que se reencontrará con sus familiares tras haber renunciado por completo a sus obligaciones con la familia real británica.

Originalmente, estaba presupuestado que su esposa, Meghan Markle, lo acompañara para participar en una ceremonia en la que se inaugurará una estatua de Diana de Gales para conmemorar su cumpleaños número 60.

Sin embargo, según afirman medios británicos como Daily Mail, finalmente la actriz se quedará en Estados Unidos.

De acuerdo al citado portal, si bien Markle tenía la intención de viajar a Londres, decidió quedarse en Estados Unidos debido a que acaba de ser madre: Lilibet nació recién el 4 de junio de 2021.

“Meghan no va a viajar. Acaba de tener un bebé y Harry viajará solo”, señaló una fuente del medio inglés.

Esto coincide con lo indicado por Lizzie Robinson, famosa reportera de la realeza en el medio ITV News.

Meghan will not fly to the UK to join Harry for the unveiling of a statue of his late mother Princess Diana on July 1st, a source confirmed after a US website claimed she would be attending

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) June 16, 2021