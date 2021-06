El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo del programa de Martín Cárcamo, “De tú a tú”. En el espacio, el conductor entrevistó a los actores españoles Antonio Banderas y Mario Casas, quienes actualmente tienen un proyecto en conjunto.

Aunque no tiene nada que ver con el cine, ambos galanes se unieron para lanzar una marca de perfumes, luego de participar juntos en la película Los 33 (2015) que narra las vivencias de los mineros chilenos que estuvieron atrapados en la mina San José.

En la entrevista con el presentador chileno, Antonio confesó diferentes cosas sobre su carrera, vivencias y cómo ha sido trabajar con Mario Casas, a quien considera un gran descubrimiento actoral, luego de dirigirlo en la película El camino de los ingleses.

Sobre Los 33

La historia de los 33 mineros atrapados en la mina San José al norte de nuestro país por casi 70 días conmovió al mundo entero. Tanto así, que en 2015 la directora mexicana Patricia Riggen, decidió llevar a la pantalla grande su historia, teniendo como protagonistas a Antonio Banderas, Juliette Binoche, Mario Casas, Rodrigo Santoro y Juan Pablo Raba.

En el filme, Banderas interpretó a Mario Sepúlveda, uno de los mineros que se convirtió en el rostro de los afectados por el derrumbe de la mina. “Hacía mucho frío pero teníamos que fingir que hacía calor y nos echaban continuamente agua (…) En el grupo de los que interpretamos a los mineros, hubo una unión muy poderosa, muy emocional2, dijo el actor español sobre su experiencia en el rodaje de Los 33.

Por su parte, Mario Casas quien también fue parte del elenco, dijo a Martín Cárcamo que fue muy especial para él interpretar a uno de los mineros. “Es verdad que se creó allá abajo una hermandad. Pasábamos muchas horas. Fue duro, pero es una historia que para mí el poder contarla y llevarla al cine y poder contar una historia de esas características, (significó) unirme desde ese momento con la gente de Chile; a partir de ahí ha habido una conexión con ellos que no me han soltado, han seguido viendo mi trabajo, me han apoyado, lo noto en cada proyecto que hago. Desde que hice la peli es cierto que me he unido, hay un cordón ahí que se ha unido a Chile, y le tengo un recuerdo maravilloso”.

Sobre su relación con los mineros, Antonio Banderas confesó que mantiene una “relación de amistad” con Mario Sepúlveda, a quien interpretó, y que recuerda el día en que Sepúlveda fue el primer minero en subir a la superficie.

En la instancia el actor de 60 años contó sus anécdotas actorales, como por ejemplo cuando casi sufrió un fatal accidente filmando una de sus más recordadas películas, La Leyenda del Zorro, ya que no usó un arnés de seguridad, lo que pudo significar una gran caída con graves consecuencias, según relató Banderas.

Mario Casas de 35 años, quien actualmente goza de una vasta y exitosa carrera actoral, cómo cómo fue su preparación para su rol en la película El fotógrafo de Mauthausen, donde debió adelgazar 14 kilos. “Entras en un lugar oscuro, enfermizo, no te ves delgado, ves que no adelgazas, empiezas a crear unos hábitos alimenticios que son horribles. Me han quedado secuelas con el tema de la comida. Un control alimenticio que antes no tenía”.

En cuanto al proyecto que tienen, contaron que se trata de un perfume cuya línea llamaron The Icon y ambos expresaron estar emocionados trabajando junto al otro.