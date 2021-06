Este viernes Kate Middleton visitó una escuela en el condado de Cornualles, Inglaterra, en compañía de Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos.

La duquesa de Cambridge compartió junto a la esposa de Joe Biden en el marco de una actividad paralela al G7, cumbre con las naciones más desarrolladas que se lleva a cabo en el país europeo.

Además de hablar sobre educación y conversar con los niños, Middleton fue consultada por la prensa presente acerca de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle.

“Su alteza real, ¿tiene algún deseo para su nueva sobrina?”, fue la pregunta que sorprendió a la esposa del príncipe William.

#LoÚltimo “Le deseo todo lo mejor. No puedo esperar para conocerla…Ojalá sea pronto", dijo la Duquesa de Cambridge, #KateMiddleton, sobre la #Lilibet, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle pic.twitter.com/C8X7z765II — xevt – xhvt (@xevtfm) June 11, 2021

“Le deseo lo mejor. No veo el momento de conocerla, porque aún no la he visto y espero que sea muy pronto”, respondió Kate con una sonrisa.

Posteriormente le preguntaron si es que había tenido alguna videollamada por Zoom para conocer a la pequeña, ante lo cual la duquesa admitió que “aún no”.

Recordemos que la niña nació dos meses después de la muerte del duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, a los 99 años, y tras la polémica por la controvertida entrevista que los duques de Sussex concedieron en marzo a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que acusaron a la familia real de racismo.

En aquella oportunidad, Markle confirmó que tuvo algunos desencuentros con su concuñada Kate Middleton.

Específicamente, indicó que tuvo un problema con ella unos días antes de su boda, pero que esta se disculpó e incluso le envió flores.

Cabe señalar que el príncipe Harry y Meghan decidieron apartarse de la monarquía a principios del año pasado, en un caso conocido como “Megxit”, para establecerse en California y ser financieramente independientes.