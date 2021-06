El éxito que Elizabeth Olsen ha tenido por su personaje como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y luego con su propia serie en WandaVision, es indudable.

Ha sido justamente esta fama que la ha mantenido en el ojo público, pero ella ha decidido mantener su vida íntima en privado. Sin embargo, en 2019 se reveló que estaba comprometida con el músico Robbie Arnett, luego de casi llegar al altar en 2015 con su anterior pareja.

Según consigna la revista Vanity Fair, Olsen y Arnett se conocen desde 2017, cuando coincidieron en unas vacaciones en México. Poco después les fotografiaron juntos en Nueva York y la pareja se presentó de forma oficial en septiembre de ese mismo año en una fiesta en Los Ángeles, para luego anunciar que se casarían dos años después.

Sin embargo, poco se sabe de ellos, menos aún cuando la actriz mantiene su cuenta de Instagram cerrada, luego de una polémica en torno a la muerte de su compañero de reparto Chadwick Boseman (Pantera Negra).

No obstante, Olsen de 32 años participó de una reunión de actores con la también actriz Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), donde la intérprete de la bruja escarlata debió permanecer en el baño durante la entrevista, debido a que uno de sus vecinos estaba en proceso de construcción y generaba mucho ruido. Fue ahí cuando Olsen describió un poco lo que había en dicho baño, generando revuelo entre los fanáticos.

Resulta que mientras contaba su historia, vio en el baño había un libro, a lo que ella dijo “también me di cuenta de que mi esposo puso ‘Little Miss Magic’, ya sabes, ¿los libros de ‘Little Miss’? Son estos libros clásicos, pero mágicos gracias a WandaVision”, de acuerdo a información que recoge el sitio Just Jared.

De acuerdo al sitio, esta sería la primera vez que la actriz menciona a su “esposo”, el líder de la banda Milo Greene, y según el sitio antes mencionado, el músico sería “el amor de su vida”.

Elizabeth Olsen stans are going crazy over this tweet, so I'm going to quote her: "I also just noticed that my husband put 'Little Miss Magic,' you know, the 'Little Miss' books? They're these classic books, but magic because of 'WandaVision,' because he's such a fucking cutie." https://t.co/bq4H0XNBEN

— Kate Aurthur (@KateAurthur) June 8, 2021