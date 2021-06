Chris Hemsworth y Elsa Pataky conforman una de las relaciones más consolidadas de Hollywood que curiosamente nació de una “cita a ciegas” organizada por una profesora.

Un australiano y una española que se comprometieron en matrimonio hace más de 10 años en una sorpresiva ceremonia que se realizó en una pequeña playa paradisíaca de Indonesia.

A partir de ese momento, 3 niños se han sumado a la familia de los Hemsworth Pataky, quienes reciben toda la mezcla de las culturas autraliana y española en su casa, lo que ha generado que tengan una particular forma de vivir.

Aunque no han estado exentos de polémicas, la pareja ha logrado combinar de forma perfecta su vida laboral y familiar, que en algunas ocasiones muestran a través de sus redes sociales, donde no dudan en compartir la felicidad de estar juntos.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky en una cita a ciegas

La española eligió uno de los programas de televisión más populares de su país, El Hormiguero, para contar cómo conoció al actor que encarna al dios “Thor” en las películas de Marvel a principios de 2010.

En entrevista con Pablo Motos, Pataky confesó: “Fue una ‘blind date’, una cita a ciega como llaman… la persona que teníamos de ‘dialect coach’ que nos enseñaba el acento a los dos, porque él estaba estudiando acento inglés para hacer Thor y yo para mi inglés, estaba ahí en ello, y esta mujer empezó a hablarnos de los dos al uno y al otro”.

La actriz añadió que les mostró fotos e insistió tanto que finalmente se juntaran en una cita en la que no pasó mucho y luego se separaron porque ambos tuvieron que tomar proyectos de su carrera que les impedía reunirse en ese momento.

Según Pataky, ella pensó que Hemsworth era muy atractivo y todas las chicas se le tirarían encima, añadiendo que sintió inseguridad porque quería una relación más seria por lo que tampoco dio el paso. Aunque finalmente fue el actor quien se atrevió e insistió para que estuvieran juntos.

En el mismo programa, pero algunas semanas después, el actor participó junto al actor Tom Holland para promocionar la película “En el corazón del mar” donde aprovechó de contar su versión de la historia.

“Thor” bromeó declarando al programa “la verdad es que ella me persiguió durante meses y yo dije bueno, vamos a salir y vemos que pasa… no eso no es verdad” aunque luego confirmó la historia de Elsa indicando que un amigo en común, el profesor de dialecto, le decía que debía salir con ella y le mostró una foto a lo que él indicó de inmediato ‘Oh sí, salimos’”.

Además señaló “Aún no decidimos quién perseguía a quién” sin confirmar la versión de su esposa que señaló que él le insistió para que continuaran su relación.

Ese mismo año, en septiembre, la pareja fue vista por primera vez de la mano y felices mientras participaban de una fiesta en Hollywood, lugar que en ese momento era la residencia de ambos, destacó Vanity Fair.

Sin embargo, la sorpresa ocurrió sólo unos meses después cuando el día de Navidad la pareja eligió comprometerse en matrimonio en una exclusiva y reservada ceremonia con sólo unos pocos invitados.

La locación fue Sumba, una pequeña isla de Indonesia conocida antes como “Isla de la Madera”, que es de gran interés para los científicos por su rica biodiversidad, al estar entre el sudeste asiático y Oceanía y que para Hemsworth es uno de sus lugares favoritos.

Una familia que crece con 3 niños

Luego de su matrimonio, la pareja pronto comenzaría a agrandar la familia. Mientras vivían en Londres y Hemsworth promocionaba la película “Blanca Nieves y la leyenda del cazador”, la española dio a luz a su primer retoño en 2012.

Se trata de India Rose, una niña que para el actor se transformó en lo más importante, señalando en la promoción de la película: “Es increíble, es realmente excitante. Es difícil estar aquí y no allí con ella”, destacaba ABC.

Luego, en 2014 vendrían los mellizos Tristán y Sasha, quienes desde que estaban en la barriga de la actriz llamaban la atención, considerando que la pareja participó de la premiación de los Oscars donde Elsa lució un espectacular vestido verde que dejaba ver su abultado abdomen en todo su esplendor.

Los niños nacieron en Los Angeles y sus madre mencionaba a Hola: “No esperábamos que fueron dos y nos quedamos en shock. Ahora estamos felices, pensamos que va a ser divertido e increíble”.

Con una familia numerosa y carreras imparables, la pareja decidió tomar un descanso de la vorágine hollywoodense y un tiempo después de la llegada de los mellizos decidieron tomar todo y cambiar la ciudad de las estrellas por la de la naturaleza.

De esta forma, se fueron a vivir a Byron Bay, una zona ubicada al sureste de Australia, donde la pareja se fue a disfrutar del mar, las paradisíacas playas donde pueden practicar surf o disfrutar con sus amigos.

En medio de la tranquilidad australiana criaron a sus niños rodeados de naturaleza y animales que más de una vez le ha hecho pasar sustos a la española, que más de una vez ha tenido que sacar extraños animales desde su casa.

El choque cultural de Pataky y Hemsworth

Aunque muchos podrían decir que son la pareja perfecta, con la familia perfecta, los choques culturales les han generado más que un problema.

Elsa comentaba en 2016 a El Hormiguero que mientras con su marido sólo habla en inglés, a sus hijos les habla en español, aunque ellos le contestaban en inglés. Sin embargo, la mayor de los pequeños visitó junto a ellos España y ahí fue cuando comenzó a emitir sus primeras frases en español buscando socializar con otros niños.

La actriz comentaba: “De repente ha comenzado a hablar en español, pero nada, increíble lo que es el cerebro, en dos días estaba ya hablando español y ya me hablaba a mi en español y ahora en casa, habla en español”.

Su marido, Chris Hemsworth, señalaba a Ellen Degeneres que su hija se frustraba profundamente cuando le hablaba en español y él no le entendía, porque pese a que lleva 10 años en pareja con la actriz su español es muy precario.

El actor mencionaba en otra ocasión que si bien sus hijos hablaban español fluido, él no tenía esa habilidad, por lo que cuando su esposa regañaba a sus hijos con la pasión española él sólo escuchaba “taca taca taca taca” porque no entendía nada.

Sin embargo, algo que ha sido muy diferente para la pareja es la forma en que regañan a sus hijos, donde se notaba el carácter de la mu7jer, quien no dudaba en reprender a sus hijos elevando la voz, momento en que Chris decía: “Ahí viene la española”.

Elsa mencionaba que mientras ella sacaba su carácter para regañar a los niños, a tal punto que a su marido le daba vergüenza, en Australia suelen regañarlos de una forma muy suave y reservada, jamás con los típicos gritos que tenemos los hispanoamericanos.

Privilegian la familia

Si algo ha caracterizado a los Hemsworth-Pataky es que pese a todo han privilegiado siempre la familia, incluso si eso ha implicado alejarlos de sus carreras en Hollywood o irse a vivir lejos de la meca del cine.

En ese sentido, su partida a Byron Bay cambió su vida, incluso luego de rodar “Malos tiempos en El Royale” tomó un año sabático en la previa a grabar la última entrega de “Los Vengadores” y la nueva versión de “Hombres de Negro”.

Pero respecto de su vida en Australia, el actor mencionaba a The Sunday Telegraph: “No hay una sola persona en Byron Bay con la que interactúo, o amigos míos, que estén en la industria del cine y eso es muy refrescante, es genial para mis hijos y mi esposa”.

Por su parte, Pataky mencionaba “A Chris y a mí nos encantan los deportes, comer de manera saludable y movernos mucho. Los niños han empezado ahora a surfear. Hacemos cualquier actividad que los aleje de las pantallas y los teléfonos. Mi hija ha estado montando a caballo conmigo desde que tenía dos años y medio”.

Además, añadía “Me gusta mucho estar con los niños, dejarlos y recogerlos en la escuela. Me gustan esos momentos. No crecí con padres muy presentes en mi vida y ese tipo de cosas son las que me perdí, así que quiero dárselo a mis hijos”, destacaba Vanity Fair.

Además, para ambos resultó fantástica la zona, puesto que ambos son fanáticos del deporte y se han desarrollado junto a sus hijos practicando desde surf hasta yoga.

Además, les ha permitido también vivir la vida en tranquilidad con sus amigos sin la presión de los fotógrafos o la prensa que acecha en Hollywood, tomando días de descanso junto a sus cercanos, los que no dudan publicarlo a través de sus redes sociales, en las que siempre cuidan a sus pequeños.

Una pareja a prueba de todo

La pareja recientemente se mudó a Sidney por el trabajo de ambos, mientras él participa del rodaje de Thor: Love and Thunder, ella se une al elenco de Carmen, una película dirigida por Benjamín Millepied, marido de Natalie Portman y el nuevo thriller de Netlix, Interceptor, donde interpretará a una súper heroína.

Respecto de su último trabajo, la española confesó al The Sydney Morning Herald que ya es momento de que sus hijos la vieran “como una mujer fuerte y que salva al mundo. Hasta ahora han visto a su padre como un superhéroe, lo cual es genial, pero ahora me toca a mi”.

Aunque Hemsworth no ha tenido mucha suerte con sus hijos a la hora de elegir superhéroes, porque si bien interpreta al dios del trueno “Thor” en las películas de Marvel, los preferidos de sus hijos están muy por lejos de ser su papel.

Según ha publicado en sus redes sociales, los pequeños tienen como sus favoritos a otros como “Capitán América”, “Spiderman” o “Súperman” como ha publicado recientemente el actor, indicando: “Tomando la mano de mi niño pequeño y preguntándole ¿Qué quieres ser cuándo grande? ‘Papá, quiero ser Súperman’. Suerte que tengo otros dos hijos”, bromeó.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la pareja, ya que constantemente aparecen rumores de rupturas, aunque ambos siempre soy muy celosos de su privacidad, dando cuenta sólo de algunos episodios y no contando la vida a la prensa.

En ese sentido, la española declaraba a Vogue que “Lo hicimos todo tan rápido, no sé cómo sobrevivimos como pareja. Nos casamos y un año más tarde teníamos hijos. Pone mucha presión en el matrimonio, pero salió bien porque hay mucho amor entre nosotros y, aunque tenemos personalidades muy fuertes, nos queremos mucho. Hacemos que funcione”.

También destacó a The Sydney Morning Herald que la clave de su matrimonio es “paciencia, comprensión, mucha conversación, llegar a conocer a la otra persona, conocerse a sí mismo y lo que hace mal. Se trata de no dejar que el orgullo se interponga en el camino” añadiendo que aún intentan hacer cosas juntos.

Por el momento, la pareja continuará con sus rodajes en Sidney hasta que llegue el momento de volver a casa, donde disfrutarán de su mansión en medio de la naturaleza y lejos del estrés de Hollywood.