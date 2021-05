Los rostros femeninos más frescos y emblemáticos de Hollywood, no solo esconden rutinas extenuantes en materia de belleza. Si fuera por eso, las historias que han revelado con el paso de los años de sus carreras, no serían tan complejas como los papeles que interpretan.

Varias actrices han tenido la valentía de revelar las audiciones más crueles, con frases desvergonzadas que han tenido que enfrentar, en la lucha por hacerse camino. No todas han cedido, según sus relatos, a las pretenciones abusivas de agentes, productores y hasta reconocidos directores en la meca del cine.

Jennifer Lawrence: “Perfectamente follable”

La actriz, ganadora del Oscar de la Academia por “Los juegos del hambre” (2012), tuvo que esquivar esa frase en la vida real, con la actitud desmedida de un grupo de productores, entre ellos una mujer, que la pusieron a prueba, de una forma que ella califica de “humillante”.

…“Me pidieron que perdiese siete kilos en dos semanas. La productora me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres, más delgadas y también desnudas, y me dijo que tenía que utilizar las fotos de aquella sesión como inspiración para mi dieta. Cuando me quejé con uno de los productores, me contestó que no sabía por qué todos pensaban que estaba gorda si para él estaba ‘perfectamente follable”.

Papeles como “El lado bueno de las cosas” (Silver Linings Playbook), la han consagrado como una de las más aclamadas del cine. No obstante, esta vez la frase de esa película no fue considerada por ella a la hora de parar la actitud de los productores.

Desde su reacción por lo sucedido, Lawrence admite que comenzó a ser considerada como una actriz “difícil”, pero parece sentirse más que cómoda al respecto.

Charlize Theron y una invitación indecorosa

Su actuación en “Monster” es uno de los papeles más complejos que ha debido interpretar la célebre actriz Charlize Theron.

Sin embargo, los primeros monstruos en la vida real pueden estar detrás de una propuesta desmedida hacia una mujer que solo pretendía hacerse un lugar con su talento, a expensas de los abusos.

Theron debió enfrentar a uno de estos, cuando un “famoso director”, la invitó a dialogar sobre un importante papel y para hacerle una “prueba de cámara”, pero la citó en su casa.

“Creí que era un poco raro que la audición fuera un sábado noche en Los Ángeles, pero pensé que igual era normal. Él llevaba un pijama a lo Hugh Hefner. Entré y me ofreció una bebida, y pensé que todo esto bajo la interpretación de que era muy relajado. Pero poco después quedó muy claro cuál era la situación y yo estaba en plan, ‘No va a pasar. ¡Te has topado con la chica equivocada, amigo!’”.

La actriz sudafricana le relataba así los hechos a la revista Ok Magazine, tal como ocurrieron en 1994, cuando recién se abría paso en Hollywood.

Gwyneth Paltrow: “Estaba en shock”

La revista Elle entrevistó a la actriz de Avengers, entre otros éxitos de taquilla, Gwyneth Paltrow.

Ser parte del universo Marvel la hace ver como una de sus heroínas, pero también ha dado la pelea en la vida real, cuando de denunciar a los acosadores se trata.

En una ocasión, reveló a la referida revista, una propuesta sexual intentó sellar un trato que transgredía toda la norma y el respeto a las mujeres actrices. El común denominador con el caso de otras de sus similares en la industria, es que eran sus inicios en el séptimo arte.

“Cuando estaba empezando alguien me sugirió que termináramos una reunión en su habitación. Me fui, estaba en shock. Me di cuenta de que quizá alguien que no supiera qué hacer en ese momento pudiera pensar que su carrera se acabaría si no le practicaba sexo oral a ese tipo”.

Paltrow es además una de las mujeres con más influencia en el cine, que rompieron el silencio sobre los abusos cometidos por el productor Harvey Weinstein, quien ahora está en prisión, tras ser condenado por decenas de denuncias por abuso y acoso sexual contra mujeres actrices y otras que laboran en la industria.

Drew Barrymore: “Me metieron en un sótano”

Drew Barrymore comenzó en la industria del cine de forma prematura. 7 años tenía cuando E.T (su segunda película) la encaminaba a la cima, pero también en un largo trayecto de abuso laboral, psicológico y hasta de uso de sustancias, debido al cambio de vida nada acorde a su edad.

Años más tarde, cuando otras producciones la tomaban en cuenta, algunos en la industria no pensaron que cometían abuso con sus castings, contra la entonces joven Barrymore. La minimizaban laboralmente por su edad, pero la denigraban como a otras actrices adultas.

“No pensaban que era digna para hacer la prueba con el director de casting y me metieron en un sótano con un asistente. Era una escena en la que tenía que hacer un gesto sexy con la mano del tipo, pero no había nadie y me lo tuve que hacer yo misma. Fue la experiencia más humillante que he vivido en mi carrera. Pensaba, ‘Aquí estoy un domingo con un asistente metiéndome el dedo en la boca. Este es un nuevo punto bajo”.

Thandie Newton: “Me pidió que me tocara los pechos”

La actriz de “Misión Imposible II”, capaz de lidiar con un virus en su sangre para salvar a la humanidad, ha hecho sacrificios en la vida real, a partir de los abusos de las figuras de poder en una industria tan millonaria como denunciada.

Cuando audicionaba para uno de sus papeles, un cineasta fue más allá de las frases sexuales o misóginas.

“El director tenía una cámara grabando mi falda y me pidió que me tocara los pechos mientras pensaba en cómo me hacía el amor un chico en la escena. Pensé que era un poco raro, pero había hecho cosas raras antes y había una directora de casting en la habitación”.

Con el tiempo siguió su carrera en firme, pero el pasado volvería de la forma más humillante, según relató a la Revista W, historia que fue retomada por Vulture.

Fue en un festival de Cannes que un productor le aseguró que el director, quien la grabó de esa forma en el casting, mostró el material a los invitados de una fiesta en su casa.

De hecho, el video fue reproducido varias veces, en cada festejo, según pudo conocer Newton.

Meryl Streep vs Dino de Laurentiis

Corría el año 76 cuando, con 26 años, una incipiente actriz se hacía sendero en una industria nada inclusiva y misógina.

Meryl Streep se presentó ante el aclamado Dino de Laurentiis, el productor italiano que creaba maravillas del séptimo arte, en filmes como Barrabás, Romeo y Julieta y Waterloo.

Pero el papel que Meryl perseguía estaba en la producción King Kong (Remake de 1976).

A de Laurentiis no le pareció atractiva físicamente la actriz, pero no tuvo otra idea que asegurar en voz alta y en italiano que era fea. No tenía idea de que ella comprendía el idioma, lo suficiente para captar lo que este había expresado.

“Siento que creas que soy demasiado fea pero esa es sólo tu opinión… me voy a buscar una más amable”, señaló Meryl.

Cuando Meryl se fue, ni ella ni el productor italiano tenían idea de lo que vendría. Streep se consolidó en Hollywood. Él, con su actitud abusiva, perdió a una grande.

Meghan Fox: el abuso que reveló y luego desmintió

La actriz de Transformer, entre otras películas, es uno de los rostros más reconocidos y venerados de Hollywood.

No ha sido fácil. Las experiencias que se atrevió a relatar, en un inicio, dan cuenta de que el precio es alto, en la meca del cine.

En 2009, por ejemplo, le dijo al conductor Jimmy Kimmel que Michael Bay, director y productor de la franquicia de Transformers, de Pearl Harbor y Armageddon, entre otras, la obligó a bailar en bikini, usando tacos altos, a la edad de 15 años.

El casting era para la película “Dos policías rebeldes II” (Bad Boys II), con Will Smith y Martin Lawrence.

En busca de un rol para Transformer, según la actriz, Bay la hizo lavar su auto en la audición.

The Observer fue el medio que reveló la información. No obstante, Megan se desdijo tiempo después, pese a asegurar que fue una “pesadilla” trabajar con Bay, quien “quiere ser como Hitler en el plató”.

Años después, con un comunicado en Instagram, intentó acallar sus mismos dichos.

“En ningún momento me desnudé ni nada similar en el casting de Transformers. Tampoco era menor de edad cuando hice esa prueba y no me obligaron a lavar el coche de nadie de una manera que no estuviera en el guion”.

Maggie Gyllenhaal: “¡Que se jodan!”

“La sonrisa de Mona Lisa” y “Batman: el caballero de la noche”, han marcado el sendero de Maggie Gyllenhaal.

No obstante, las marcas también las han dejado episodios similares a los de sus compañeras actrices, que han sido denigradas hasta por la vestimenta poco provocativa que usan a la hora de ir por un papel.

The Hollywood Reporter, relató la historia en que la actriz sucumbió a la exigencia de vestimenta sensual, antes de ser tomada en cuenta por dotes artísticos.

“Recuerdo que fui a una audición para una película muy mala y me dijeron que mi vestido de lino negro no era lo suficientemente atractivo. Mi agente de la época me sugirió que le diera un punto más sexy así que me puse pantalones de cuero, un top ajustado de leopardo y volví a hacer el casting, pero tampoco conseguí el papel. Después de eso pensé, ‘¡Que se jodan!”.

Emmy Rossum: “Era como, ‘Nos encanta tu trabajo, pero queremos verte el culo’”

Pareciera que los desatinos de una industria machista, misógina y sexista, estaban más vigentes en los 70’s y un par de décadas mas.

La mala noticia, es que actitudes similares siguen denunciándose en los últimos años. De hecho, en 2016, la actriz Emmy Rossum, de la serie Shameless (2011-2021) y de películas como “El fantasma de la ópera”, fue invitada a presentarse en bikini, ante un director, sin decir una sola palabra. Su agente la llamó para la “propuesta”.

“Me dijo, ‘Me avergüenza llamarte para esto, pero hay una gran película y quieren ofrecértela. Adoran tu trabajo en la serie, pero el director quiere que vayas a su oficina en bikini. No hay audición, eso es todo lo que tienes que hacer’”.

The Hollywood Reporter, fue el medio encargado de realizar un encuentro de actrices donde se abordó la temática sexista de abusos en la industria.

La actriz decidió revisar el guión de la película, antes de dar un sí. Para su sorpresa, este no contemplaba ninguna escena en traje de baño.

“Era como, ‘Nos encanta tu trabajo, pero queremos verte el culo’. ¿Me estás tomando el pelo? No soy una jodida modelo”, aseguró.

Alison Brie: “¿Cuándo te quitas la parte de arriba?”

Alisson Brie tuvo su primer trabajo en Hanna Montana, fue en un solo episodio, pero cuenta como una de sus experiencias más importantes en el largo camino que le esperaba.

La actriz obtuvo otros papeles que la han puesto en la senda laboral artística. Entre estos, Happiest Season, hasta llegar a la serie de Netflix “Glow”, en la que interpreta a una actriz que lucha por un nombre en el Hollywood de los 80’s.

No obstante, también cuenta entre sus experiencias, una nada agradable situación en busca de un papel que la consagrara.

“Cuando empecé fui a un casting para un personaje de tres líneas de diálogo en un capítulo de la serie El séquito (Entourage). Tuve que ir en bikini y con shorts cortísimos. Y ellos me miraron en plan, ‘Vale, ¿cuándo te quitas la parte de arriba?”.

Por hoy, se mantiene en la lucha por la vigencia en la industria. Su papel en Glow, no obstante, le dio en el plató una idea de la realidad que atravesaron y siguen atravesando las mujeres de Hollywood.