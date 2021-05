Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes ya es una adolescente, a sus 15 años aún mantiene una vida anónima y alejada de las cámaras que hicieron famosos a sus padres, pero no la de los paparazzi que han retratado el crecimiento de la ahora joven Suri.

La chica, que actualmente vive en Nueva York, mantiene un perfil bajo, muy alejado del que vivió en sus primeros años de vida, cuando usualmente era fotografiada por los espectaculares outfits que llevaba y tenía sólo un par de meses cuando fue portada de Vanity Fair por primera vez.

Sin embargo, desde 2012 las cosas cambiaron, con la separación de sus padres, Tom y Katie, la pequeña pasó a ser una persona anónima, aunque sus rasgos desde pequeña mezclan lo mejor de sus padres.

La chica acaba de cumplir 15 años y sigue siendo considerada como “hija de la realeza del cine”, aunque no mantiene relación con el protagonista de Misión Imposible desde 2012, tras el divorcio de sus padres en el que Katie alegó diferencias irreconciliables atribuidas a la Cienciología, la religión que profesa fervientemente Cruise.

Pero como se ha desarrollado su vida, cuando creció siendo una de las niñas más famosas del mundo hasta que su madre procuró darle la privacidad que no logró en sus primeros años.

Suri Cruise, en los brazos de sus padres… ambos padres

Si eres un millennial seguramente viste cómo comenzó la relación de los padres de Suri. Fue en el 2005 cuando se comenzó a ver a Katie Holmes al lado de Cruise.

Luego, vendría la declaración de amor por parte del protagonista de Top Gun a la actriz en el programa de Oprah Winfrey, donde Tom no dudó en saltar sobre el sofá para contar a los 4 vientos su amor por la actriz para luego perseguirla por el backstage del show y llevarla al escenario, en una situación que muchos denominaron como el “meltdown” de Cruise.

Ya en 2006 la pareja contrajo matrimonio en una multitudinaria boda que se celebró en Italia, el que fue el acontecimiento del año y se realizó sólo un mes después de que la actriz diera a luz a Suri, la única hija de la pareja.

En ese momento comenzaron las especulaciones sobre la real paternidad de la pequeña, considerando que su padre había estado casado con Nicole Kidman y ambos no habían concebido hijos, sino que sólo adoptaron dos pequeños.

Sin embargo, una portada de Vanity Fair acalló todos los rumores. Con imágenes tomadas por la celebre fotógrafa Annie Leibovitz la revista salió a la venta con una completa entrevista a la pareja por parte de la escritora Jane Arkin.

El número de la revista se transformó en el segundo más vendido de su historia, mostrando la perfecta familia que conformaban los Cruise Holmes en conjunto, destacó Vanity Fair cuando recordó esa portada.

A partir de ese momento la carrera de Katie fue en bajada, ya había logrado llegar a la cúspide con su participación en la popular serie Dawson’s Creek, sin embargo, en ese momento sólo era noticia por los atuendos que utilizaba su hija, que usualmente eran de diseñadores de alta costura.

En 2009 se estimaba que el armario de Suri Cruise tenía un valor de más de dos millones de dólares (uno 1400 millones de pesos chilenos), debido a su particular estilo de niña vestida como adulta, siempre con un gesto serio y distante, no lejos de la polémica.

Cuando tenía tres años fue noticia mundial al llevar tacones mientras caminaba bajo la lluvia de Boston acompañando a su madre en un día de compras, mientras su padre estaba en rodaje consignó Daily Mail. Sin embargo, no sólo en esa ocasión se vio a la pequeña vestida con tacones, en otros momentos se le vio paseando con bolso y zapatos a juego mientras era elegida la niña más guapa y mejor vestida de Hollywood, destacaba Hola.

Pese a que fue la pequeña quien solicitó el modelo de calzado con tacos, la actriz fue constantemente criticada porque pese a que los zapatos podrían costar una fortuna, no son apropiados para niños en crecimiento. Holmes se defendió indicando que era calzado para baile, sin embargo, expertos como el el doctor Oriol Ferrándiz, miembro de la Societat Catalana de Pediatría, refutaron las palabras de Holmes indicando: “No tiene nada que ver, los zapatos para bailar son especiales y su finalidad es evitar las caídas”, consignó La Vanguardia.

Para esa época, cuando Cruise y Holmes aún eran pareja, era usual ver a padre e hija juntos, jugando o simplemente paseando, sin embargo desde 2012 la historia es muy diferente.

El divorcio de Tom y Katie le dio un bajo perfil a Suri

Pese a que llevaron un matrimonio que a todas luces se veía como perfecto, en el ambiente siempre sentía una incomodidad por parte de la actriz que terminó con el divorcio de la pareja en 2012.

En ese momento, Katie Holmes solicitó el divorcio, alegando “diferencias irreconciliables” que habrían estado ligadas a la cienciología, la religión que profesa el actor y en la que se introdujo durante su periodo con Cruise. Tuvieron que pasar ocho años para que la actriz recién hablara de ese momento.

Katie, quien se mudó a Nueva York para poder llevar una vida más tranquila y alejada de las cámaras, confesó en 2020 que “fue una época intensa”.

“Tenía muchísima atención y una niña pequeña de la que ocuparme”, indicó, añadiendo que “cuando tienes tanta atención, a menudo no quieres ni salir de casa porque es demasiado. Puedes sentirte consumida por lo que la gente diga, pero de repente decides hacer las cosas en tus propios términos. Me siento como si hubiera conseguido resolverlo todo”, destacó El País.

La actriz también confesó que incluso llegó a salir a los parques a las 6 de la mañana, sólo para no toparse con fotógrafos, indicando que “mucha gente a la que no conocía se convirtió en amiga, nos ayudó, eso es lo que amo de esta ciudad”.

Tras el divorcio, Holmes comenzó a dedicarse por completo a su hija, que ha crecido en un ambiente de cuidado y cariño de su madre, quien se quedó con la custodia y una pensión de 400 mil dólares anuales (unos 280 millones de pesos).

Por su parte el actor tiene el derecho a verla 10 días al mes, sin embargo, una vez que madre e hija se mudaron a Nueva York la distancia fue absoluta. La razón: habría decidido no hacerlo porque la niña no pertenece a la Cienciología, por lo que desde que Suri tiene 6 años no ha vuelto a estar en los brazos de su padre, como usualmente lo hacía hasta ese momento, consignó El País.

Los rumores siempre han apuntado a que previo a que la chica cumpliera 6 años, Holmes preparó todo para salir del matrimonio y también de la Cienciología, que a esa edad comienza a tener una presencia fuerte en el crecimiento de los niños a quienes comienzan a educar -o más bien adoctrinar- en la religión.

Para Katie era esencial que su hija se criara con una educación parecida a la suya, con un padre abogado católico y una madre conservadora, que era dueña de casa en Ohio, de donde es originaria la actriz, consignó Vanity Fair.

Suri Cruise, la princesa de 15 años

El Upper East Side de Nueva York recibió a Suri Cruise tras el bullado divorcio de sus padres, en un intento de Holmes para que la chica pudiera tener un ambiente de normalidad, considerando que durante toda su vida había sido perseguida por los flashes.

Fue matriculada en un colegio del barrio Chelsea y comenzó una vida en Nueva York, alejada del foco mediático creciendo como una niña normal en la gran ciudad, con la diferencia de que tenía padres muy famosos.

Si bien Katie Holmes procuró que la pequeña nunca estuviera expuesta, si hizo algunas apariciones públicas, como cuando en 2016 publicó una foto de ambas en el rodaje de The Kennedys After Camelot, donde pudimos ver el crecimiento de Suri, quien estaba con un gesto serio y distante.

Luego, en 2017 la actriz subió al escenario del Madison Square Garden junto a su hija para presentar a Taylor Swift, la cantante favorita de Cruise, en el concierto navideño Jingle Ball de la emisora iHeartRadio, consignó Vanity Fair.

Respecto de Tom Cruise, a sus 58 años continúa filmando películas de la saga Misión Imposible. Sin embargo, no hay luces de una relación con su hija y tampoco se ha referido públicamente a eso, a excepción de una entrevista con el diario Sydney Morning Herald, donde le consultaron si creía que su hija se dedicaría a la actuación como él a lo que respondió: “Nunca se sabe, nunca se sabe”, informó Hola.

Suri ya es una adolescente y recientemente cumplió 15 años, lo que su madre celebró a través de Instagram con inéditas imágenes de ella y el mensaje: “¡Felices 15 años cariño! ¡Te amo. No puedo creer que ya tengas 15!”. Usualmente es vista en las calles de Nueva York donde se puede apreciar lo grande que está y lo parecida que es a su madre.

Pese a que mantiene un bajo perfil y continua agachando la cabeza ante la presencia de fotógrafos, a la pequeña Suri Cruise sólo le quedan tres años para alcanzar la mayoría de edad, cuando podría dedicarse a lo que ella quiera, como por ejemplo forjar una carrera en Hollywood.

Respecto de su relación con Tom, la actriz Leah Remini, ex miembro de la Cienciología, aseguró al New York Post que el actor espera que Suri cumpla 18 años para introducirla en su religión, consignó La Vanguardia.

Sin embargo, por el momento sólo queda esperar a ver qué ocurre con la relación de padre e hija, quienes hace casi 10 años no han vuelto a ser vistos juntos. A continuación puedes imágenes recientes de la joven.