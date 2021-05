En su paso por el programa radial The Howard Stern Show, el actor Seth Rogen se refirió a una de las decisiones más trascendentales de su vida: su decisión de no tener hijos.

“No podría hacer todo este trabajo que me gusta… Es algo que creo que me incomodaba responder antes… Me decían: ‘¿Cómo haces tanto? La respuesta es que no tengo hijos”, señaló.

“Si la gente me dice: “¿Cómo haces cerámica, escribes un libro y haces todas estas películas y programas de televisión? Es que no tengo hijos”, agregó.

“No conozco a nadie que reciba tanta felicidad de sus hijos como nosotros de nuestros ‘no hijos"”, continuó, a modo de broma.

A sus 39 años, el actor se ha desempeñado como productor de cine, de TV, como comunicador, como emprendedor (vende cerámicas y ceniceros) y también escritor con su primer libro, titulado “Yearbook”.

Sobre su relación de pareja, reflexionó: “Estamos jodidamente emocionados, todo el tiempo. Estamos acostados en la cama los sábados por la mañana, fumando hierba, viendo películas desnudos, diciendo: ‘Si tuviéramos hijos no podríamos estar haciendo esto"”.

En medio de la conversación, Stern mencionó que ser padre implica muchas cosas, entre ellas, dejar de lado el narcisismo, ya que el compromiso con la paternidad debe estar por sobre todas las cosas. “¡Si, y no quiero eso! No me parece en absoluto divertido, jajaja”, replicó.

“¿Necesitamos más gente? ¿Quién mira al planeta ahora mismo y piensa: ‘¿Sabes lo que necesitamos? Más gente, maldición’. Eso es algo verdaderamente desconcertante para mí”, puntualizó Rogen.