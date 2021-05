El actor Billy Porter de 51 años reveló hace unos días que es VIH positivo, algo que mantuvo en secreto durante 14 años.

Según contó a The Hollywood Reporter, el artista conoció su diagnóstico en 2007. “Sentí vergüenza, porque se supone éramos la generación que sabíamos más”.

“La vergüenza es debilitante… La vergüenza me envolvió. Tuve problemas estomacales durante 14 años y nadie podía averiguar qué o por qué. Mi estómago se sentía como si tuviera siempre un nudo. Sentí como si hubiera una mano en mi corazón apretando todos los días, todo el día, todas las mañanas… La vergüenza es una destructora. Destruye todo”, explicó.

Porter es parte del elenco de la serie Pose, donde interpreta a una persona que también es VIH positivo. El actor ha contado que sus historias son paralelas y que tuvo la misma respuesta a su diagnóstico que el personaje.

“Estaba tratando de tener una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si la gente equivocada lo supiera. Sería otra forma de que la gente me discrimine en una profesión que ya es discriminatoria”, añadió sobre su decisión de no contarlo.

Sobre su cuidado durante la pandemia, el actor relató que “mi esposo y yo alquilamos una casa en Long Island porque tengo una condición preexistente y no puedo estar en medio de ella. Tengo que protegerme y tengo los medios para hacerlo. Nunca antes me había dado el lujo de pensar siquiera en el cuidado personal o el equilibrio en ningún nivel”.

Porter se llama así mismo como un “sobreviviente” y que actualmente tiene la fortaleza de contarlo y que su esposo ha sido un gran apoyo durante este proceso, para poder ayudar a otros que estén pasando por la misma situación.

“Esto es para mí. Estoy haciendo esto por mí. Tengo demasiadas cosas que hacer y ya no tengo miedo. No me importa lo que alguien tenga que decir. O estás conmigo o simplemente muévete del camino”, concluyó Porter.

Actualmente se prepara para interpretar al hada madrina de Cenicienta en la nueva adaptación el cuento infantil, el cual será protagonizado por la cantante Camila Cabello.