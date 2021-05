Aunque para muchos las clases pueden ser un tanto aburridas, hay ejemplos que nos demuestran que con un poco de creatividad, se pueden hacer mucho más entretenidas.

Prueba de ello es la historia protagonizada por el usuario de Twitter Schwarz Prinzessin, quien a través de la red social contó que durante sus años de estudiante en el instituto en Japón le escribió una carta al mismísimo Arnold Schwarzenegger. Lo llamativo, es que recibió una respuesta del actor.

Tal como explicó en conversación con el sitio Bored Panda, todo se gestó durante una clase de inglés, en la cual la tarea era “escribir una carta a un famoso”.

“Sinceramente, no conocía a mucha gente famosa del extranjero, pero conocía a Arnold y me gustaba”, señaló.

Como muchos podrán suponer, es habitual que las estrellas del mundo del espectáculo reciban miles de cartas, o mensajes por redes sociales en estos tiempos, de parte de sus fans.

Por lo mismo, mayúscula fue su sorpresa cuando recibió una carta de parte del protagonistas de verdaderos clásicos, como Terminator o Depredador.

Sí, es cierto que no fue el actor quien escribió con su puño y letra la misiva, pero fue enviada por parte de su equipo. Y no sólo eso, ya que además se adjuntó una fotografía autografiada.

“Muchas gracias por escribir a Arnold Scharzenegger. Él realmente aprecia todas las cartas que recibe de sus fans y amigos de todo el mundo”, señalaba la respuesta.

“Recuerdo que me sorprendí y me alegré mucho cuando recibí la carta, tanto que salté de alegría”, admitió el japonés, quien sin embargo no recuerda qué fue lo que le escribió a Arnold para su tarea, debido al tiempo que ha transcurrido.

Para ser justos, si hay una celebridad que se ha caracterizado por mantenerse en contacto con sus fans, es Scharzenegger.

En 2019, por ejemplo, felicitó a Miles Taylor, un joven con parálisis cerebral que logró levantar el doble de su peso. “Desde hoy tengo un nuevo héroe. Me inspiras Miles”, le escribió el intérprete al joven norteamericano.