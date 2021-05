Este lunes fue lanzado el tráiler del documental de Apple TV+ The Me You Can’t See, conducido por el príncipe Harry de Inglaterra y la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. En el registro aparece brevemente un cameo de la duquesa de Sussex Meghan Markle e imágenes del funeral de Lady Di.

La producción gira en torno a conversaciones sobre salud mental y bienestar emocional mientras ambos rostros se abren sobre viajes y luchas propias. Entre los conocidos que participarán como entrevistados se encuentran la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close.

“Todo el mundo ha pasado por algún tipo de sufrimiento psicológico o emocional“, dice Oprah al comienzo, mientras conversa con Harry sobre el estigma que conllevan las enfermedades mentales.

Más tarde, el príncipe afirma que “tomar la decisión de recibir ayuda no es una señal de debilidad. En el mundo de hoy, más que nunca, es una señal de fortaleza”.

Según se aprecia en las imágenes que muestran también el funeral de Diana de Gales, madre de Harry, la trama abordará el dolor por la mediática muerte ocurrida en 1997, en un accidente de tránsito en París mientras era seguida por paparazzis.

En el registro, además, aparece un breve cameo de Meghan Markle, esposa de Harry, mientras este está en cámara. La duquesa se ve sonriendo y vistiendo una polera que dice “Raising the future” (“Mejorar el futuro”).

Según informó Apple TV, la historia es co-creada y producida por Oprah Winfrey y Harry. También cuenta con la producción ejecutiva de Terry Wood y Catherine Cyr de Harpo Productions, junto con Jon Kamen, Dave Sirulnick y Alex Browne de RadicalMedia. showrunner.

Harry, quien se alejó de la Corona británica liderada por su abuela, la monarca Isabel II, actualmente vive en Estados Unidos junto a su hijo Archie y su esposa, que está pronto a dar a luz nuevamente.

En medio de la promoción del documental, Harry dijo en el podcast Armchair Expert que “cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor y sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, me aseguraré de romper ese ciclo”.

Reconoció, además, que “hay mucho dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos. Y como padres deberíamos hacer todo lo posible para intentar decir: ‘¿Sabes qué? Eso me pasó a mí, me voy a asegurar que eso no te pase a ti’”.

De esta forma, recordó la crianza que le entregó su padre, el príncipe Carlos. “Eso significa que me trató como lo trataron a él. Lo que significa: ‘¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?’ Y bueno, aquí estoy (…) Me mudé con toda mi familia a Estados Unidos”.