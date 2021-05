La chilena Daniela Nicolás no logró avanzar a la semi final del concurso Miss Universo en su edición 69, el cual se lleva a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, Estados Unidos.

La chilena, que estuvo dentro de las favoritas durante todo el proceso, no pudo llegar a la recta final para quedarse con la corona.

No obstante, la también actriz de 28 años, encantó con sus diferentes atuendos, destacando su traje inspirado en la leyenda de la Pincoya, leyenda típica del sur de nuestro país y sus particulares trajes de baño.

Durante el proceso, la chilena entregó diferentes mensajes, enfatizando en que las personas con enfermedades crónicas también pueden hacer lo que se propongan, haciendo alusión a la artritis reumatoide que la aqueja hace un par de años.

“Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Nunca voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto. Estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y lo estoy disfrutando al máximo”, dijo anteriormente.

“Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, ¡nos hace únicos! Y voy a demostrarlo en cada oportunidad que tenga”, sostuvo.

No obstante, Daniela Nicolás recibió bastante apoyo a través de redes sociales, convirtiéndose en una de las favoritas de la gente quienes constantemente manifestaron positivos comentarios a la chilena.

Incluso, cuando Osmel Sousa, uno de los principales asesores de misses en el mundo y conocido como el “Zar de la Belleza”, entregó sus preferencias con miras al concurso, destacó a Daniela entre sus favoritas.

A la semi final pasaron 21 representantes de 21 países de todo el mundo, en los cuales figuran República Dominicana, Indonesia, Estados Unidos, Argentina, Australia, India, Curacao, Colombia, Perú, Francia, Jamaica, Puerto Rico, México, Myanmar (Birmania), Filipinas, Brasil, Gran Bretaña, Nicaragua, Tailandia, Costa Rica y Vietnam.

La situación generó una ola de reacciones, donde los usuarios hicieron notar su molestia porque la chilena no avanzara en el proceso.

Ayyy que rabia 😡 voy a apagar la tele jajajaja #danielanicolas — Luz Camila💜 (@Camila_LACCL) May 17, 2021

Me estay webeando#danielanicolas — ⁷Dᴀɴɪɪ•⁶¹³🧈🇨🇱 (@Danthko) May 17, 2021

Bueno… #danielanicolas no avanzó en el miss universo 💔… volveré a ponerle la peppa pig a mi guagua… — Dulcinea 🌸 (@ale__smc) May 17, 2021

Funa y demanda masiva por qué no salió la Dani 😪 #danielanicolas — Javi Montoya (@JaviMontoya13) May 17, 2021

tremendo traje típico se mandó la Daniela y no lo valoraron #MissUniverse #danielanicolas pic.twitter.com/HxLPG5SBtO — bane (@_eff0rtlessly_) May 17, 2021

Porque siempre nos cagan con todo #danielanicolas pic.twitter.com/wuQcmtGViE — Karen Pino (@Kpinocortes) May 17, 2021