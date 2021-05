El boygroup de K-Pop BTS, una de las agrupaciones musicales más famosas en el mundo actualmente, es protagonista de la portada para junio de la revista estadounidense Rolling Stone.

En entrevista con la publicación, los integrantes se han referido a varios temas polémicos que usualmente se vincula a ellos, uno de los cuales tiene que ver con un algo que ha llamado la atención de muchas personas, en especial las más mayores: hay quienes piensan que su imagen no es tan ‘masculina’ si se les compara a los estereotipos occidentales y a las boybands tradicionales.

Sus fans en todo el mundo aman esta imagen diferente de masculinidad que representan, pero es común ver en redes sociales a otras personas usando este punto para atacar a BTS y otras agrupaciones de K-Pop de hombres, como si se tratara de un motivo para insultarlos.

El líder de BTS, Kim Namjoon, más conocido por su nombre artístico RM, fue tajante al respecto en esta nueva entrevista.

“Las etiquetas que definen lo que es ser masculino son un concepto anticuado. No es nuestra intención destruirlas. Pero agradecemos mucho si es que estamos causando un impacto positivo. Vivimos en una era en que no deberían existir estas etiquetas o restricciones”, afirmó, según cita el portal de espectáculos Just Jared.

RM también habló sobre el radical aumento de la violencia hacia los asiáticos en Estados Unidos, lo cual contrasta con el explosivo éxito de este boygroup surcoreano.

“Por supuesto que (su éxito) no es una utopía. Cuando hay un lado bueno, siempre hay un lado oscuro. Pero pensamos que todo lo que hacemos, y nuestra existencia en sí, está contribuyendo a la esperanza de poder dejar atrás toda la xenofobia, todas estas cosas negativas”, expresó.

Y añadió que “también tenemos la esperanza de que las minorías puedan obtener algo de energía y fuerza con nuestra existencia. Sí, hay xenofobia, pero también hay muchas personas que son muy abiertas de mente. El hecho de que tengamos éxito en Estados Unidos es muy significativo en sí mismo”.