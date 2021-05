Hoy no existen indiferencia sobre el conflicto palestino-israelí, y es que la cantidad de muertos y destrucción por los bombardeos han estremecido incluso a los mandatarios a nivel mundial, quienes han pedido el fin del enfrentamiento.

Incluso, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestaron que “toda acción cuyo objetivo indiscriminado sea la población civil es injustificable y atenta gravemente contra el derecho humanitario”.

Sin embargo, esta situación toca muy cerca al mundo del espectáculo, específicamente a la actriz Gal Gadot, de nacionalidad israelí, quien alcanzó la fama mundial interpretando a la Mujer Maravilla en la adaptación de 2017.

La también modelo realizó una publicación en su cuenta de Instagram, pidiendo el término al conflicto bélico que aqueja a tantas personas en la Franja de Gaza.

En dicho posteo, Gadot escribió “Mi corazón está roto. Mi país está en guerra. Estoy preocupada por mi familia, amigos; estoy preocupada por mi gente. Este es un círculo vicioso que ha existido desde hace mucho tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, y nuestros vecinos merecen lo mismo”.

En la imagen, publicada con la descripción de un corazón roto, la actriz continuó diciendo que “Rezo por todas las víctimas y sus familias, y rezo porque esta inimaginable hostilidad termine, y rezo para que nuestros líderes encuentren una solución para que podamos vivir en paz. Rezo también por mejores días”.

La publicación, que alcanza el casi millón de me gustas, también recibió el ‘like’ del actor nacional Pedro Pascal, quien fue duramente criticado por su acción.

Incluso, llegó a ser tendencia en Twitter, donde varias personas dejaron ver su rechazo al actor por un supuesto “apoyo” a la actriz y su opinión, mientras que otros manifestaron que las palabras de Gal Gadot fueron muy diplomáticas.

— Josefina Perez (@JosefinaP3R3z) May 13, 2021

Según yo Mensaje de Gal Gadot fué equilibrado, igual le mandó palo a Israel Funar a Pedro Pascal por un simple like a su compañera de trabajo (Wonder Woman 1984) es algo que nacería desde la ultraderecha y que prendería en la gente grave pic.twitter.com/QkKbDVDQaf

— Luis Nuñez | Diseñador UX/UI (@luisnunezar) May 13, 2021

Cancelaron para siempre a Gal Gadot por querer a su familia y a Pedro Pascal por darle like. Ya saben, no más WonderWoman.

Me encanta de que el trending Topic de Pedro Pascal sea en un 99% gente agarrando pal webeo a los que quieren funar a Pedro pascal.

Que Gal Gadot haga un post diciendo que desea lo mejor para su pueblo (Israel) Y sus vecinos (Palestina). No es funable.

Que Pedro Pascal le de like a ese post. NO ES FUNABLE

Repitan.

— Lady Polydamas de Zucchini (@LoQueSePudu) May 13, 2021