La historia de la mesera que le negó el ingreso a Adam Sandler en un restaurante de la cadena IHOP en Los Ángeles (California) tuvo un final feliz.

Todo comenzó a inicios de este mes, cuando se viralizó en TikTok el video en el que la trabajadora le impide la entrada a la celebridad debido a que el recinto estaba en su máxima capacidad.

La joven, quien no reconoció a Sandler debido a su mascarilla, le explicó al actor y a su hija que debían esperar treinta minutos, tras lo cual el intérprete decidió dar media vuelta y retirarse.

“No me di cuenta de que era Adam Sandler y le dije que debía esperar 30 minutos, pero él se fue porque no iba a esperar”, escribió la usuaria Dayanna.rodas, agregando la palabra “vuelve”.

Luego que se masificaran las imágenes, el propio actor se refirió a lo sucedido a través de sus redes sociales. “Para que conste, sólo me fui del IHOP porque la amable mujer me dijo que el ‘todo lo que puedas comer’ no aplicaba para los milkshakes”, escribió.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.

— Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021