Esta semana las redes sociales “explotaron” luego que se conociera el arribo de Pedro Pascal a Chile. El actor chileno-estadounidense ingresó al país en plena pandemia y mientras las fronteras permanecen cerradas.

Desde ese entonces muchas personas se preguntaron cuál fue el motivo que trajo a la estrella de Hollywood a nuestro país. Todo indica que se debe a la próxima grabación de un comercial.

Según detalló La Tercera, se trataría de una publicidad que Pascal grabaría con una productora para una reconocida empresa de vinos.

De momento el citado medio detalló que el actor permanece en cuarentena obligatoria, luego de su ingreso a territorio nacional, y tras eso tendría que comenzar con la filmación de la pieza audiovisual.

Por lo pronto, se estima que este comercial saldría en medios de comunicación dentro de los próximos meses.

Tras finalizar su estadía en Chile el artista tendría pronosticado iniciar con las grabaciones de The last of us, la adaptación cinematográfica del popular juego.

Hay que señalar que una de las últimas veces que Pascal estuvo en Chile fue cuando pasó uno de días de vacaciones en el sur del país, durante enero de 2020.

En ese momento el actor estuvo acompañado por sus parientes chilenos, entre los cuales estuvieron su padre y hermana, Lux Pascal.