La actriz Gwyneth Paltrow fue parte del último episodio del programa a través de YouTube Coach Conversations, en el cual sostuvo potentes opiniones sobre la maternidad.

Para ella, el ser madre debiese ser una zona libre de críticas y que entre las mujeres que viven este proceso, debiese existir un apoyo mutuo.

Paltrow es madre de dos adolescentes, resultado de su ex matrimonio con el vocalista de la banda Coldplay, Chris Martin. Además, es madrastra de los dos hijos adolescentes de su actual esposo Brad Falchuk.

En la instancia, la también modelo de 48 años señaló cómo muchas veces entre madres se juzgan las decisiones sobre la crianza. “Creo que a veces hay esta tendencia, ‘¿Amamantaste? ¿No amamantaste? ¿Estás haciendo entrenamiento para dormir, no es así?’ La gente se pone tan nerviosa y obstinada y creo que es muy importante entender que todas las mamás están haciendo lo mejor que pueden“.

Gwyneth Paltrow siempre ha compartido la forma en cómo ve la maternidad y el tiempo que pasa con sus hijos. Sin embargo, fue hace un par de años que también pudo hablar sobre su separación con el cantante, situación que ella describió como “brutal”.

“Sentí como si no tuviera piel. En ese momento, pasé por muchísimo dolor. Lo sentí como un fracaso terrible por mi parte. Fue muy duro, estaba muy preocupada por mis hijos“, dijo en 2019, luego de estar cinco años divorciada de Martin.

No obstante, ambos lograron encontrar la forma de llevar la separación de la forma más sana posible y evitar que en el proceso la crianza y desarrollo de sus hijos se vieran afectados.

Con respecto a ser madrasta de los hijos de su esposo, la actriz señaló en el programa que “Tengo dos hermosos hijastros, que tienen la misma edad que los míos. Es gracioso porque cuando me convertí en madrastra, cuando supe que iba a ser madrastra, no tenía ni idea de cómo hacer esto. No hay nada que leer. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde intervengo? ¿Dónde no? ¿Cómo hago esto?”.

“Ha sido un desafío realmente interesante para mí y los amo. He aprendido mucho sobre mí a través del proceso“, concluyó la ganadora del Óscar.