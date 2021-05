Una delicada situación política y social se ha vivido en Colombia durante las últimas semanas, donde se han llevado a cabo protestas en contra del presidente Iván Duque y un proyecto sobre una reforma tributaria.

De acuerdo a lo que indica CNN hasta el día de hoy las manifestaciones entre civiles y la policía, en las principales ciudades, han dejado 19 personas fallecidas y otras 800 con heridas.

En este contexto, diversas han sido las celebridades de ese país que han mostrado su opinión respecto a la crisis. En las últimas horas habló nada menos que Shakira, considerada como el máximo referente musical “cafetero”.

A través de sus redes sociales, la ganadora de 11 Grammy Latino y tres Grammy instó al gobierno colombiano a dejar de lado la violencia.

“Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros”, inició.

“Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, expresó.

Días atrás Maluma, otro cantante originario de ese país, también se había referido a las protestas que surgieron en las principales urbes, como Cali o Medellín.

“De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada (sic), en todo el sentido de la palabra, cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma”, indicó.