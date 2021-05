Casi cuatro años han pasado desde que la actriz Anna Faris (44) y el actor Chris Pratt (41) anunciaran su separación. Ahora, la mujer se refirió al pasado y habló de cuánto le afectó no haber tenido un grupo cercano con quien hablar los problemas de su relación.

Recordemos que la pareja había contraido matrimonio en 2009 y ocho años más tarde ya anunciaban que no estaban juntos, para, meses luego, comunicar el divorcio definitivo. Previamente había estado casada con el actor Ben Indra, entre 2004 y 2008.

En el podcast Unqualified, según recoge la revista People, Faris se sinceró. “Nunca hablé de ningún tema, así que para la gente, incluso con quien era más cercano, estoy seguro de que las cosas fueron más transparentes con mi relación con Ben, pero con Chris, creo que ambos protegemos nuestras imágenes incluso dentro de nuestros círculos cercanos“, sostuvo.

Fue en agosto de 2017 que Faris y Pratt comunicaron que se estaban divorciando en una declaración pública mediante Facebook. “Anna y yo estamos tristes de anunciar que estamos separándonos legalmente“, escribió Pratt. “Hemos intentado durante mucho tiempo, y estamos muy decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación tan privada como sea posible”, agregó.

Señaló, además, que “todavía tenemos amor el uno por el otro, seguimos teniendo el más profundo respeto“.

La actriz, estrella de Scary Movie, señaló en el podcast que “después de cada ruptura, en algún momento me doy cuenta de que había muchas cosas que ignoré y que realmente no debería haber hecho (…) En retrospectiva, sentí como si mi mano fuera forzada”, aunque sin entregar detalles.

Reveló, además, sus intenciones de haber cancelado el compromiso con el actor previo a la boda, manifestando que “siento que cancelar un compromiso es un movimiento más inteligente, más fuerte y más valiente que lo que hice“.

En la misma instancia, aunque en 2017, la actriz había dicho sobre la separación que “la vida es muy corta para estar en una relación donde no te sientes completamente bien, alguien no te apoya o te valora por completo”, llamando a sus seguidoras a no tener “miedo de sentirse independiente si las cosas no están bien”.