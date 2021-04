La estrella de K-Pop Mina, ex integrante del grupo de chicas AOA, ha impactado a sus seguidores al publicar en Instagram una gráfica imagen donde aparece autolesionándose.

En la fotografía, que no insertaremos en la nota, aparecía su mano con cortes y completamente ensangrentada.

Al poco tiempo, borró el post. En los últimos meses, ha publicado imágenes similares en su cuenta en al menos dos ocasiones.

Mina ha sido foco de controversia desde 2020, cuando reveló en julio que la líder de AOA, la rapera Jimin, siempre le hizo bullying cuando vivían juntas como grupo.

Desde ese entonces, muchos fans de Jimin, quien hasta ese momento gozaba de gran popularidad, han estado acosando a Mina, acusándola de destruir la reputación de la rapera.

Junto a la foto de sus lesiones, Mina escribió un mensaje dirigido a los haters que le dejan comentarios odiosos en sus redes sociales, dando a entender que ya no puede soportarlos más.

“Cada palabra que dicen me lleva a hacer esto. Oh, ¿el show del suicidio? Ustedes dijeron que esto lo hacía para ganar simpatía (..) He estado yendo al psiquiatra en la última década. ¿Saben por qué me he vuelto loca? ¿Han estado ustedes en mis zapatos? No saben nada de mí y aún así me pisotean y me destrozan a diario“, afirmó en el post, según traduce el portal de entretenimiento surcoreano Allkpop.

Esta no es la primera vez que Mina ha expresado pensamientos de autolesión y de suicidio en sus redes sociales. Antes ha dicho que la constante agresividad que sufrió a manos de Jimin la llevaron a intentar quitarse la vida en reiteradas ocasiones.

En enero de este año, indicó que por se motivo estuvo con tratamiento psiquiátrico y tomando medicamentos entre 2016 y 2018. Desde entonces, ha estado probando otros procedimientos con profesionales, pero expresa que no han dado resultado, informó Allkpop.