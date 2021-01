El maquillador y estrella de internet Jeffree Star ha estado envuelto en la reciente polémica que rodea el supuesto divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West, que algunos teorizan se debe producto de una posible infidelidad por parte del rapero.

El rumor fue creado por una cibertnauta de nombre Ava Louise, la misma que causó controversia al crear el polémico “coronavirus challenge”, donde retaba a otros a lamer asientos de baño.

La mujer, sin entregar mayores evidencias, afirmó que West le fue infiel a Kardashian con un “gurú de belleza muy famoso” y que el divorcio no era una sorpresa para ella.

Aunque no entregó el nombre, sí le dio “Like” a uno de los comentarios donde le preguntaban si se trataba de Jeffree Star.

Ante el conflicto que ha invadido al mundo del espectáculo, Star habría bromeado con la situación, publicando en su cuenta de Instagram una foto con la frase “Estoy listo para Sunday Service”, en referencia a un servicio religioso creado por West.

Sin embargo, durante este jueves, el fundador de Jeffree Star Cosmetics de 35 años decidió publicar un video donde abordó el tema que lo involucra, según informó Just Jared.

“Supongo que una chica inventó una mentira completa en TikTok y se volvió viral, donde insinúa que Kanye y Kim se van a divorciar porque un gran influencer de belleza masculino se está acostando con él”, partió diciendo.

Star quiso aclarar que no se mudó a Wyoming para acercarse al músico como dicen los rumores. “Estoy soltero. No me acuesto con nadie. Esto es tan extraño (…) esto es tan estúpido“, expresó.

“Entiendo por qué la gente se ríe de esto. En una vieja canción mía de 2009 llamada Bitch Please, digo una línea sobre Kanye. (…) Mencioné como 50 celebridades”, aclaró Star.

Efectivamente, una estrofa de la canción del influencer dice “Sucked off Kanye West, now I’m one of the bros” (Chupada de Kanye West, ahora soy uno de los bros). Y tal como lo afirmó, su letra nombra a otras celebridades como Britney, Lady Gaga y Zac Efron.