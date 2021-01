José Pedro Balmaceda Pascal tenía sólo nueve meses cuando sus padres debieron irse de Chile exiliados a Dinamarca. A los pocos meses partieron a Estados Unidos, donde finalmente se asentarían.

Pascal creció en Orange County, California, pero sus lazos con Chile jamás se cortaron. De hecho, todos los años visita a su familia en el país.

“Tengo 34 primos hermanos, tengo 5 tías por un lado, 3 por el otro. Todos están en Santiago. Muchos vinieron a San Antonio en California, donde estábamos viviendo, pero a los 20 años cuando estaba viviendo en Nueva York mi familia volvió a Chile para siempre. Y mis dos hermanos que nacieron en Estados Unidos, se fueron con ellos obviamente porque eran chicos y fueron criados en Chile”, contó el artista hace un tiempo a BioBioChile, y señaló que en ese momento él y una hermana decidieron quedarse en el país norteamericano.

“Técnicamente nunca viví en Chile, pero he ido toda mi vida”, enfatizó. “Voy mucho, aunque es muy lejos”.

A más de 44 años de eso, hoy Pascal brilla en lo más alto de Hollywood. De hecho, este fin de semana fue nombrado como la “estrella más popular del mundo”, según el portal de información de la industria cinematográfica IMDb; y hace algunas semanas como uno de los “entretenedores” de 2020 y uno de los “hombres más sexys del mundo”.

El gran éxito del actor se debe a su trabajo en The Mandalorian, la serie de Star Wars que se ha convertido en un fenómeno en Disney+. Gracias a esta producción el rostro de Pascal se volvió habitual en las redes sociales y su número de fans aumentó de manera impresionante.

Por estos días, el intérprete también está sacando aplausos por su trabajo en Wonder Woman 1984, que si bien no ha contado con buenas críticas, su desempeño ha sido aplaudido por los expertos.

Un largo camino a la fama

Pero llegar dónde está hoy, no fue nada fácil. Su carrera comenzó 21 años antes como actor invitado en diferentes series, siendo la más recordada Buffy the Vampire Slayer. Para aquellos que quieren revisar los primeros pasos del actor, también estuvo en The Good Wife, Homeland, The Mentalist y Graceland, e incluso fue elegido para participar en el piloto de la adaptación televisiva de Wonder Woman… que finalmente no prosperó.

Su gran oportunidad llegó a lo 38 años, en junio de 2013, cuando fue elegido para dar vida a Oberyn Martell en la cuarta temporada de Game of Thrones.

Según él mismo reveló años después, dicho personaje lo “robó” a uno de sus alumnos. “Yo era un profesor tutor de un estudiante graduado de la Universidad de California del Sur (USC, en Estados Unidos) (…) Él tenía que realizar su primera audición grabada y quería que lo ayudara con eso. Era un guión como de 17 páginas con un nuevo rol para Game of Thrones. Él era un niño como de 25 años, muy talentoso, apuesto, y yo lo estaba ayudando para que obtuviera este asombroso nuevo papel. Él nunca había visto la serie y yo era un gran fan del show. Y al leer el contenido, yo pensé ‘esto es increíble’. Y, ya sabes, Oberyn está saliendo de sus años 30, tiene 8 hijas, es mujeriego, entonces ¡era perfecto para mí!”, contó en el programa The Late Night with Seth Meyers.

“Cuando él (el estudiante) fue al baño, yo le mandé de inmediato un mensaje de texto a mi mánager (…) Grabé una audición con mi iPhone, pero no sabía si aún estaba a tiempo, no había tenido que audicionar desde que tenía 20 años, así que nadie iba a ver esta audición. Entonces llamé a nuestra amiga Sarah Paulson (una actriz), una amiga mía desde que tenía 18 años, y ella es muy buena amiga de Amanda Peet, quien está casada con David Benioff (uno de los productores de la serie) (…) Ella y Amanda la vieron, y se la mostraron a David y Dan (D.B. Weiss, el otro productor) esa misma noche, antes de que siquiera mi agente viera la grabación“, añadió.

¿Y qué pasó después? Pascal cuenta que luego de una semana recibió un correo electrónico de David y Dan, quienes le dijeron “‘sabemos que son muchas páginas, pero, ¿te importaría hacerlo de nuevo? No tienes que hacer todas las páginas. Al final hice otra grabación mejor, así que pasaron otro par de semanas, y yo como que me había olvidado de ello, como no había audicionado en un largo tiempo, y podía sentir que éste era un rol especial, y estaba como poniéndome nervioso”.

“Resulta que me invitaron a Belfast (Irlanda del Norte), y yo pensé ‘éste es el acto final, tengo que impresionarlos’, así que fui preparado para audicionar. Y, aparentemente, yo ya había ganado el papel y se suponía que debía saberlo, pero no lo sabía”, añadió.

Tras el impactante final de su personaje en la serie de HBO, el actor pasó a Netflix y se unió a Narcos, además participó en ocho grandes producciones, siempre en su afán de convertirse en una estrella.

Hoy, sin embargo, ve las cosas con más calma. “Yo pensaba que tenía toda la energía del mundo y ahora, a mis 40, veo que… ¡wow! Hay momentos en los que no sé si seré capaz de alcanzar el objetivo, porque mi energía no está al nivel necesario. Pero siempre lo saco adelante”, aseguró en el diario español El País.

Por estos días, Pascal disfruta de sus triunfos y según Who Times, su patrimonio ascendería a los 30 millones de dólares, lo que aún no está confirmado.