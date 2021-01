Para nadie es un misterio que este 2020 fue un año muy duro para la gran mayoría de las personas. Y es que la pandemia por el covid-19 nos ha obligado a cambiar nuestras rutinas, dejar de ver a nuestros seres queridos e incluso a recalendarizar algunas de las fechas más importantes de nuestras vidas como las licenciaturas, los cumpleaños y las bodas.

Y como la pandemia no discrimina, algunos de los famosos de Hollywood y el mundo también han debido poner en pausa sus planes más románticos luego de comprometerse los meses previos o durante el período de cuarentena, debiendo esperar con paciencia para declararse amor eterno y vivir el “felices para siempre” junto a sus parejas.

Tal es el caso de artistas como la cantante Katy Perry, Gwen Stefani, Jennifer López y Lily Collins, entre otros, quienes sorprendieron a sus fanáticos en el último período con sus anuncios de compromiso.

A continuación, te dejamos con el listado de algunas de las celebridades que darían el sí en el altar este 2021… si la pandemia no lo impide.

1) Ariana Grande

La intérprete de Thank You, Next terminó el año de gran manera, tras comprometerse con su novio de hace algunos meses, el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Grande, de 27 años, anunció con bombos y platillos su compromiso el pasado 20 de diciembre, tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que muestra su reluciente anillo y en las que se le ve acaramelada con su ahora novio. “Para siempre y más”, escribió la cantante junto a las imágenes. Se espera que este 2021 concreten sus planes de casarse.

Cabe destacar, que éste es el segundo compromiso de Ariana, luego que en 2018 estuviera de novia junto al integrante del programa Saturday Night Live, el comediante Pete Davidson, con quien anunció su compromiso tras solo unas semanas de conocerse. Pese a la noticia, su relación se terminó cuatro meses después de anunciar el enlace.

2) Katy Perry

La historia de amor entre la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom, que se remonta hace un par de años, tuvo un romántico broche de oro durante el Día de Los Enamorados de 2019, luego que el intérprete de El Señor de los Anillos le propusiera matrimonio a bordo de un helicóptero.

Los planes indicaban que la pareja daría el sí durante el pasado verano boreal en Japón, no obstante, debido al brote de coronavirus decidieron posponer su boda para este año, presumiblemente.

Pese a esta reprogramación, lo cierto es que Perry y Bloom disfrutaron de otro importante hito este 2020, luego que en agosto la artista diera a luz a la primera hija de la pareja, Daisy Dove. Bloom además es padre de Flyn, un niño de 9 años fruto de su primer matrimonio con la modelo Miranda Kerr.

3) Gwen Stefani

La cantante Gwen Stefani y el también músico Blake Shelton anunciaron su compromiso el pasado 27 de octubre, con una romántica foto que superó los 878 mil ‘Me gusta’ en la cuenta de Instagram del cantante country. Se espera que ambos den el sí en el altar durante 2021, tras unos meses de noviazgo.

La historia de Stefani y Shelton se remonta a 2015, luego de que ambos se conocieran en el set del programa The Voice, donde ambos participan como jueces. Tras ser cercanos por un tiempo, la amistad se convirtió en algo más y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo.

Cabe indicar, que éste no es el primer matrimonio de ambos: Gwen estuvo casada con Gavin Rossdale, padre de sus 3 hijos y vocalista de la banda Bush, entre 2002 y 2016. Mientras, Blake estuvo casado con Kaynette Gern entre 2003 y 2006 y, posteriormente, con la cantante country Miranda Lambert entre 2011 y 2015.

4) Brooklyn Beckham

En julio de 2020 el primogénito del astro del fútbol, David Beckham, y la ex Spice Girl, Victoria Beckham, anunció su compromiso con la actriz y modelo estadounidense Nicola Peltz tras 10 meses de relación.

En la oportunidad, el joven de 21 años señaló: “Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ha dicho que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Te prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día. Te amo nena”.

Durante su carrera, Peltz, de 25 años, ha alcanzado reconocimiento por sus participaciones en películas como ‘Transformers: La era de la Extinción’ y series como Bates Motel. Brooklyn, en tanto, ha logrado fama como fotógrafo, modelo y socialité.

5) Lily Collins

La hija de Phil Collins, famosa por su participación en películas como ‘Espejito, Espejito’ (2012) y más recientemente en la serie ‘Emily in Paris’, se comprometió en septiembre pasado con su novio, el director de cine Charlie McDowell.

Respecto de su situación actual, la actriz de 31 años comentó que la pedida de mano del cineasta de 37 fue muy particular, y que la pilló totalmente desprevenida: se produjo en medio de la nada en un paseo al aire libre y sin testigos -fuera de la mascota de ambos-.

“Estábamos en un viaje por carretera, que nos encanta hacer con nuestro perrito, y él lo planeó todo. No había ningún ser humano en varios kilómetros a la redonda. Fue muy hermoso y ahora estoy comprometida y ya planificándolo todo. Estoy muy emocionada (…) Fue totalmente surrealista. Fue una sorpresa total y puedes darte cuenta por mi cara: No soy tan buena actriz”, comentó sobre su compromiso según consignó el medio 20 Minutos.

6) Sarah Hyland

En julio de 2019 la actriz, conocida por su papel de Haley Dunphy en la serie de comedia Modern Family, se comprometió con su novio de años, el ex participante del reality The Bachelorette, Wells Adams.

Tras informar a lo grande la noticia y anunciar que se casarían en 2020, la pareja debió poner en espera sus planes debido a la pandemia, no obstante, se presume que realizarán la ceremonia durante este año.

Incluso, para “sacar la lengua” a este difícil año y a modo de broma por no poder celebrar su matrimonio, los jóvenes celebraron una falsa boda junto a sus amigos y mascotas a la espera de la real, la cual difundieron por medio de sus cuentas en Instagram.

Aquí una foto del día en que se comprometieron.

Aquí una imagen de la falsa boda.

7) Jennifer López

Por último, una de las más grandes estrellas latinas está preparando desde ya la que será su cuarta boda, esta vez con el exjugador profesional de béisbol Alex Rodríguez.

La pareja, que inició su relación en 2017 y se comprometió en marzo de 2019, se ha mostrado muy unida desde el inicio de la relación. Incluso, a menudo se les ve disfrutando en familia junto a las dos hijas del deportista y los mellizos de López, producto de su relación con el cantante Marc Anthony.

Si bien López y Rodríguez pensaban unirse en matrimonio el pasado 2020, lo cierto es que producto de la pandemia debieron posponer su fecha, muy probablemente, para el verano boreal de este año.

¿Conoces a otros famosos que se casarían este 2021?