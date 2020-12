George Clooney se refirió al polémico audio filtrado en el que Tom Cruise recrimina furioso en el set de Misión Imposible 7 a dos miembros del equipo por no respetar las medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus exigida por las autoridades sanitarias.

“No reaccionó exageradamente porque sí es un problema”, señaló Clooney en conversación por videollamada con Howard Stern.

“Tengo un amigo que es un publicitario en otro programa de televisión a quien le sucedió casi exactamente lo mismo sin una respuesta tan alejada”, agregó.

Si bien Clooney dijo comprender la gravedad de la situación, admitió que lo habría manejado de manera diferente.

“Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y, ya sabes, si la producción se cae, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y ser responsable”, sostuvo.

Eso sí, la estrella de cine enfatizó que sólo hemos escuchado una parte de la historia.

“Creo que no ayuda necesariamente señalar a personas específicas de esa manera y hacerlo de esa manera … pero, ya sabes, todos tienen su propio estilo. Las personas que estuvieron en esa sesión nos contarán más sobre eso”, dijo.

“Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso. Sabes, yo simplemente, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias”, zanjó.

Recordemos que en el comentado audio se puede escuchar a Cruise recriminando a dos miembros del equipo mientras observaban un computador en los estudios Warner Brothers en Leavesden, Londres.

Al parecer, los empleados no mantuvieron la distancia física recomendada ni tampoco llevaban mascarillas. “No quiero volver a ver esto nunca más. ¡Nunca! Si lo hacen, están despedidos, y si los vuelvo a ver haciéndolo están fuera. Si alguien en este personal lo hace, eso es todo”, gritó indignado.

“Están de regreso en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores… Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta”, sentenció.

“Sin disculpas. Se lo pueden decir a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque la industria está parada. No les va a poner comida en la mesa o pagar por la colegiatura de la universidad. Eso es con lo que me duermo todas las noches, el futuro de esta maldita industria”, añadió.

“Así que lo siento, estoy más allá de sus disculpas, lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, estás jodido y despedido, y también tú. Así que le vas a costar el trabajo ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen?”, gritó.