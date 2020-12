Tal como las redes sociales nos tienen acostumbrados, un extraño desafío surgió en Instagram. Ahora, eso sí, viene de parte de las más reconocidas estrellas de Hollywood. Se trata del Elf on the shelf Challenge.

Esta consiste en que una celebridad edita una fotografía para poner a un reconocido rostro del cine y las series sobre su hombro, tal como lo haría un loro domesticado.

Todo comenzó con una tradición navideña muy común en norteamérica: el juguete Elf on the shelf (El elfo en el estante), que según la costumbre debe ser situado en algún lugar de la casa para espiar a los pequeños y, luego, avisa al Viejito Pascuero sobre su comportamiento. Así, él decidirá si es digno de un regalo o no durante la Nochebuena.

La historia nace de un libro para infantes publicado en 2005, escrito por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell. La narración cuenta que estos elfos viajan de noche hasta el Polo Norte, la tierra natal de Papá Noel, y regresan todos los días para vigilar a los niños.

El desafío en Instagram partió con la actriz y exmodelo haitiana Garcelle Beauvais, quien compartió en su cuenta una fotografía editada en la que está sentada sobre el hombro del rapero estadounidense Pharrell Williams.



“Has escuchado de Elf on a shelf, ahora prepárate para esto”, dice junto a la captura. En concreto, es un juego de rimas: Garcelle on the Pharrell.

Más tarde, la norteamericana Elizabeth Banks se sumó al desafío y publicó una captura en la que está sobre el actor Tom Hanks. “Sé que todos han oído hablar de Elf on a Shelf, pero ¿han oído hablar de… Hanks on the Banks?”, escribió.

Luego, la cantante Mariah Carey, intérprete de All i want for christmas is you, hizo lo mismo con el actor Jim Carrey, que interpreta al Grinch en la película homónima: “Carrey on Carey”, tipeó.

Puedes ver fotografías del desafío a continuación: