Geoff Keighley sigue revelando nuevas e interesantes exclusivas como previa para uno de los eventos más mediáticos del mundo gamer, como lo son The Game Awards.

Hace poco se daba a conocer la noticia de que el principal presentador de la gala sería nada menos que Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man, y ahora llega el anuncio de que otras dos superheroínas se unirán a la gala de la premiación.

Se trata nada menos que de la Mujer Maravilla y Capitana Marvel; Gal Gadot y Brie Larson, respectivamente.

Next Thursday, we are excited to welcome @GalGadot, the star of the upcoming @WonderWomanFilm, as a presenter @thegameawards #TheGameAwards Streaming Live December 10. pic.twitter.com/PgjEgvFPpw

