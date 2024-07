Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El representante legal de la empresa de tecnología Tecnopro fue citado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a raíz de cerca de 400 reclamos recibidos, principalmente por compras realizadas en su sitio web. Los consumidores reportaron problemas con el servicio de despacho express ofrecido por la tienda, mencionando falta o demora en la entrega de productos, así como dificultades en el procesamiento de compras. El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, advirtió que si la empresa no ofrece explicaciones satisfactorias, se tomarán medidas para proteger a los consumidores afectados. Además, se descubrió que Tecnopro incumple normativas del Reglamento de Comercio Electrónico, como no informar claramente sobre el derecho a retracto antes de la compra. En caso de no acudir a la citación, se podría solicitar una orden de arresto al Juzgado de Policía Local para el representante legal.