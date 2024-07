El Sernac investiga a la tienda online "Divinas Store" por promocionar productos supuestamente "devoradores de grasa" y que "prometen" alcanzar un "abdomen perfecto", con más de 270 mil seguidores en Instagram. La mayor preocupación radica en la salud de los consumidores, ya que los productos podrían dañarla o tratarse de publicidad engañosa, lo que motivó la investigación para verificar la veracidad de las afirmaciones. Según la Ley del Consumidor, la publicidad no debe inducir a error y en caso de incumplimientos, se podrían aplicar multas de hasta 1.500 UTM por publicidad engañosa y 2.250 UTM si involucra daños a la salud. Se recomienda a los consumidores evaluar críticamente la publicidad, no dejarse llevar por promesas exageradas y consultar a especialistas en temas de salud antes de adquirir productos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este lunes que inició una investigación en contra de una tienda online que promociona productos que, supuestamente, son “devoradores de grasa” y que “prometen” lograr un “abdomen perfecto”.

Se trata de la tienda “Divinas Store”, que realiza difusiones con mensajes como “¿Necesitas bajar de peso y tener tu abdomen perfecto? Llegaste a la página indicada. Llevamos 6 años en el mercado, vendiendo los mejores productos para adelgazar”.

En Instagram cuenta con más de 270 mil seguidores y el Sernac sostuvo que la mayor preocupación en este caso es la calidad de los productos, ya que eventualmente podrían dañar la salud o bien tratarse directamente de publicidad engañosa.

Tienda online en el ojo del Sernac

La tienda online DivinasStore.cl, explicó la entidad fiscalizadora, comercializa diversos productos que aluden a ser “devoradores de grasa” y otros relacionados a tonificar el cuerpo, pudiendo eventualmente afectar la salud de las y los consumidores que los adquieran.

Por esta razón, se inició una investigación en contra de la empresa, a través de un oficio a su representante legal, con el objeto de que puedan comprobar la veracidad de las afirmaciones publicitarias.

Lo anterior, ya que la publicidad de este tipo de productos se caracteriza por una estrategia comercial agresiva, donde les atribuyen diversas propiedades, como bajar de peso o mejorar la salud, que eventualmente exageran o incluso no poseen, usando además mensajes que apelan a la autoestima de los usuarios.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, puntualizó que “estos productos no solo no cumplirían con el objetivo para el cual fue supuestamente promocionado, sino que además pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores que los adquieran”.

Asimismo, los productos se publicitan habitualmente a través de supuestos especialistas, personajes famosos y testimonios, de modo de dar más credibilidad al mensaje.

En este caso, los productos son publicados directamente a través de las redes sociales de la representante legal de Divinas Store, quien en Instagram cuenta con más de 270 mil seguidores.

Según lo estipulado en la Ley del Consumidor, “la información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño al consumidor”.

Este tipo de productos, además de lo ya establecido en la Ley sobre comprobabilidad, no son medicamentos ni cosméticos, “por ende no requieren registro ISP”. Por lo anterior, no pueden contener fármacos, ni tampoco hacer declaraciones terapéuticas, sostuvo el Sernac.

Posibles sanciones

Una vez terminada la investigación, y en caso de detectar incumplimientos a la Ley del Consumidor, el Sernac afirmó que tomará las acciones que estime oportunas “para ir en defensa de los derechos de los consumidores”, no descartando acciones legales.

En caso de publicidad engañosa, la norma establece que las empresas arriesgan multas de hasta 1.500 UTM (más de $97 millones).

En caso de que implique daños a la salud, la sanción aumenta a 2.250 UTM, es decir, más de $145 millones.