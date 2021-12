Este jueves, Jorge Said Yarur, uno de los accionistas minoritarios de la empresa Latam, apuntó contra la gerencia general en medio del plan de reestructuración financiera que pretende desarrollar.

Este jueves, Latam Airlines concretó su junta extraordinaria de accionistas, siendo la primera instancia en que la empresa se veía las caras con los propietarios de las acciones luego de presentar su plan de reestructuración. Esto ultimo, para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La cita no estuvo exenta de polémicas, luego que la gerencia general, liderada por Roberto Albo, intentara dar mayores explicaciones sobre la estructura del plan.

El siguiente paso de la estrategia se llevará a cabo el 27 de enero, cuando se realice la audiencia en que la Corte de Nueva York evalúa si de podrá seguir adelante con la propuesta. Luego, se daría paso a la votación entre enero y marzo de 2022.

“Es un salvataje de los controladores, porque los accionistas vamos a recuperar el 20% del patrimonio invertido. En el 2016 tenía 1.300.000 acciones. Las perdí porque la acción bajó de valor muy fuertemente, siendo que todas las corredoras decían que la acción iba a valer muchísimo más”, señaló el empresario en entrevista con CNN Chile.

Además, Said agregó que “ellos se están favoreciendo sólo a ellos mismos”.

“Latam, antes de la fusión, ganaba 320 millones de dólares, y tenía una deuda financiera neta de 3.300 millones de dólares. Estábamos muy bien, pero después de la fusión, en el 2019, yo le reclamé a Latam que -según ellos- debían 8.000 millones de dólares”, dijo.

“Hoy día, yo le pregunté al señor Albo cuánto debía la compañía y me dijo ‘no sé, no te puedo contestar’. Me extraña que el señor Albo, que dirige la compañía, no sabe cuánto debe la compañía”, explicó en ese sentido.

De acuerdo al accionista, en Latam ha habido “una mala administración, un montón de conductas que no corresponden y siempre se privilegian ellos, que son los controladores”.

Asimismo, indicó que, cuando se fusionaron las empresas Lan y Tam, los directivos “hablaron de una sinergia de 400 millones de dólares. Nunca de cumplió. Hablaron de 700 millones de dólares después y nunca se produjo la sinergia”.

“Ellos hablaron de que iban a crear riqueza y mentira, crearon pobreza a los accionistas. La riqueza ha sido para ellos, porque se van a quedar con una participación importante para la compañía”, aseveró.