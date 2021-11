Este 24 de noviembre finaliza el proceso de solicitud de compensación individual para las y los usuarios iPhone.

Estos, acogidos al acuerdo entre Odecu y Apple Chile, MacOnline y Reifschneider en la demanda colectiva presentada a fines del 2018.

Fueron 3 meses, a contar desde el 24 de agosto, en que las y los usuarios han podido solicitar por vía electrónica, el beneficio individual.

Esto, a través del sitio web oficial de la conciliación https://conciliacionsmartphones.cl que implementó la empresa auditora Deloitte Chile, que es la encargada de recibir las inscripciones y procesar los pagos.

Los modelos específicos comprendidos en el acuerdo conciliatorio son:

Es requisito también que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Compensación a usuarios iPhone

Respecto al beneficio individual final que recibirá cada usuario, éste se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todos los interesados.

Además se indicó que el valor resultará de dividir el monto USD 3,4 millones (unos $2.690 millones) entre todas y todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF por equipo involucrado.

La siguiente, y última fecha relevante en el proceso, es el 4 de febrero de 2022. Es este momento en que se cumplen 60 días hábiles desde la fecha límite para solicitudes este 24 de noviembre.

Este es el plazo o fecha límite de pago a las y los usuarios que se hayan inscrito y cuyas solicitudes hayan sido aprobadas.

Es también la fecha límite para el pago a las fundaciones beneficiadas en el acuerdo.

Finalmente, este acuerdo conciliatorio es un hito en la defensa de los consumidores en Chile.

El resultado de la estrategia de ODECU de buscar con toda la fuerza de la ley una mayor simetría entre el poder de las empresas y de los ciudadanos.