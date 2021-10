Codelco anunció hoy en Nueva York el inicio de un proceso de oferta de recompra de bonos denominados en dólares, con vencimientos en 2023 y 2025; y de bonos denominados en euros, con vencimientos en 2024.

La oferta permanecerá abierta hasta el próximo martes 19 de octubre, a menos que se decida extender el periodo o el retiro de la oferta por parte de la compañía.

La recompra busca disminuir los vencimientos en los próximos años, que son los que coinciden con parte importante del desarrollo de los proyectos estructurales, y extender el perfil de vencimientos de deuda de la Corporación.

El proceso es liderado por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Santander Investment Securities Inc., que están actuando como dealer managers.

“Esta operación, la quinta de este tipo que realiza en su historia y similar a las ejecutadas en 2017, 2019 y 2020, refleja un manejo financiero responsable por parte de la Corporación y es consistente con una estrategia de financiamiento de largo plazo”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.