El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra de la empresa Santiliz, tras recibir múltiples reclamos y alertas ciudadanas de parte de consumidores acusando diversos incumplimientos, entre ellos, que no entregaba los productos adquiridos y que tampoco devolvía el dinero.

El objetivo de esta acción legal es que la empresa compense a todos los consumidores que han sido afectados por estos incumplimientos.

Desde abril del año pasado al mismo mes de este 2021, el Sernac recibió alrededor de 625 reclamos y más de 85 alertas ciudadanas en contra de esta empresa.

La mayoría de los consumidores reclama porque nunca recibieron las compras y tampoco les devolvieron el dinero pagado.

En algunos casos, incluso, hay consumidores que llevan hasta siete meses esperando un producto o la devolución de lo pagado, agregando que Santiliz no responde ninguno de los canales de contacto.

El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que anteriormente se ofició a esta empresa; y se comprometió a reembolsar el dinero a los consumidores, “pero por lo que señalan los propios usuarios, esta situación no ocurrió y, al contrario, se sigue repitiendo, sumando nuevas personas afectadas”.

La autoridad agregó que, “si una empresa incumple lo comprometido, sea cual sea la razón, lo mínimo esperable es que dé explicaciones y soluciones a los consumidores. Si no está en condiciones de cumplir, no debe mantener la venta hasta que pueda tener certeza de que podrá cumplir los compromisos”.

“Cuando una empresa no responde, no contesta el teléfono o mensajes, y promete soluciones que no realiza, genera gran frustración, pues en este caso los consumidores han estado meses esperando una solución. Nos parece que son señales de algo más que debe ser investigado”, sentenció Del Villar.

Por ello, adicionalmente, el Sernac denunció a Santiliz al Ministerio Público, para que en el marco de sus atribuciones investigue si existe un eventual delito de estafa.

Santiliz vende productos variados por internet, desde tecnología hasta ferretería y su página web sigue activa.

Además de las compensaciones para los consumidores, el Sernac solicitó a la justicia que aplique las multas que correspondan por infringir la Ley del Consumidor.