En 2022 Chile destaca con sus exportaciones en el ranking mundial de bienes no cobre no litio con un total de 61 productos ubicados en el top 10 de dicho ranking.

El año pasado, nuestro país exportó bienes no cobre no litio por un valor de US$ 43.470 millones. Esto representa un aumento del 14,9% en comparación con el año anterior, según lo dio a conocer ProChile.

Esta destacada posición refleja el compromiso y la competitividad de Chile en diversos sectores, incluyendo el agropecuario, pesca y acuicultura, manufacturas, minerales y forestales.

Entre los productos que impulsaron el liderazgo exportador de Chile se encuentran las cerezas frescas, ciruelas, filetes de salmón frescos y congelados, jureles congelados, yodo, óxidos e hidróxidos de molibdeno, entre otros.

El creciente liderazgo de Chile en la exportación de productos congelados, como los filetes de salmón y truchas congelados, que evidencian la capacidad del país para ofrecer alimentos congelados de alta calidad y variedad.

Esto se respalda en la calidad de sus recursos pesqueros y acuícolas, así como en los rigurosos estándares de producción y procesamiento.

Industrias en Chile que destacan en las exportaciones internacionales

Además, la industria chilena ha invertido en tecnología y procesos avanzados de congelación, lo que ha permitido preservar las propiedades organolépticas y nutricionales de los alimentos.

“Como principal conclusión, nuestro país se adapta a las contingencias del comercio exterior y lidera en varios sectores”, señaló Ignacio Fernández, director General de ProChile.

Asimismo, agrega que “este liderazgo es fruto de un trabajo público-privado de años, donde las aperturas comerciales han hecho de Chile un país reconocido entre los consumidores mundiales, lo que se demuestra a través de este ranking”.

El socio comercial más importante de Chile en 2022 fue Estados Unidos, totalizando US$ 9.772 millones. Esto, con un aumento de un 19,0%, seguido por China, que totalizó US$ 7.927 millones y Japón que alcanzó los US$ 3.008 millones.