La Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, Exponor 2022, destacó la publicación del catastro denominado “Inversión en la minería chilena – cartera de proyectos 2021-2030”, documento publicado por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) en donde se detalla que la inversión minera en proyectos para el próximo decenio asciende a US$68.925 millones a través de 51 iniciativas.

Exponor 2022 relevó la importancia que tiene la región de Antofagasta en la cartera de inversión minera dado que concentra el 29,5% de proyectos, es decir, un monto superior a los US$20.332 millones. Entre los proyectos destacan “Desarrollo Minera Centinela” de Antofagasta Minerals por US$4.350 millones; “Sulfuros RT Fase II” de Radomiro Tomic de Codelco por US$3.750 millones; “Concentradora El Abra” (Ex El Abra Mill.) de SCM El Abra por US$5.000 millones, entre otros destacados.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Marko Razmilic, señaló que “este nuevo reporte entregado por Cochilco vuelve a demostrar la importancia que tiene la región de Antofagasta en la inversión minera nacional. Nuestra región concentra los principales proyectos mineros a nivel nacional, la mayor necesidad de proveedores y oportunidades de negocios para ellos están acá, por lo que reiteramos la importancia que tendrá Exponor 2022 para conocer en detalle estos proyectos y sus desafíos operacionales”.

Exponor 2022, que se realizará desde el 20 al 23 de junio del próximo año, contará con la presencia de las principales compañías mineras del país en su exhibición, cuyo programa de actividades de negocios dirigido a sus expositores permitirá conocer en detalle los proyectos mineros presentes en la cartera de inversión, ofreciendo una plataforma de vinculación directa para conocer sus desafíos operacionales y acceder, de esta manera, a potenciales negocios.

Nueva cartera de proyectos hacia 2030

La nueva cartera de proyectos mineros considerados hacia el 2030 presenta una disminución de un 6,9% respecto al catastro anterior, sin embargo, esta disminución corresponde a dos proyectos que salen debido a que iniciaron su puesta en marcha y juntos suman US$3.392 millones.

Así como también influyó la reformulación por parte de Codelco del proyecto Expansión Andina –con una inversión de US$ 3.225 millones-, lo que implica aplazar al año 2035 el inicio de operaciones, por lo cual queda fuera del periodo de análisis. Se suma también una disminución de US$1.954 millones en el grupo “otros proyectos de desarrollo” de Codelco.

Junto a esta disminución, el catastro considera el ingreso de cinco nuevos proyectos de cobre, oro, hierro y minerales industriales por US$ 2.522 millones, entre los que se encuentran “Lomas Bayas 2034” de Glencore por US$ 255 millones y la reformulación del proyecto “Ampliación Marginal Fase II de Pelambres”, separándose en dos iniciativas, unas de las cuales se considera como proyecto nuevo: Pelambres Futuro I, que busca ampliar la desaladora en construcción con una inversión de US$ 1.000 millones.

Las otras tres iniciativas corresponden a proyectos de la minería del oro, hierro y minerales industriales: Actualización de Recursos y Reservas de El Peñón, de Yamana Gold, por US$ 172 millones; Incorporación Propiedad Minera – Faena Negreiros, de Cosayach, por US$ 1.000 millones; y Continuidad Operacional Planta de Magnetita, de CMP, por US$ 95 millones, respectivamente.

Cabe destacar que la inversión con mayor probabilidad de materializarse ya se ha ejecutado en un 29,2%, mientras que el 70,7% se materializará entre 2021 y 2025 y menos de un 0,1%% se invertirá posterior al 2025.

El aporte productivo máximo de cobre de los nuevos proyectos alcanzaría los 2,39 millones de toneladas de cobre fino, donde el 90% corresponde a cobre fino contenido en concentrados.