Indap realizó una charla online para abordar el proceso de inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal anunciado por el Gobierno.

Con una convocatoria abierta y enfocada en el mundo rural, la actividad congregó a cerca de 200 personas, entre funcionarios de este servicio ministerial, extensionistas y usuarios.

La invitación para los profesionales del agro fue a ser agentes colaboradores y promotores para agilizar el acceso de los pequeños agricultores a esta ayuda gubernamental, que les permita enfrentar de mejor manera las dificultades socioeconómicas que impone la pandemia por covid-19.

Encabezada por el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, la conversación contó con las intervenciones del subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, y de su par de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Andrea Balladares.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, destacó que “el Ministerio de Agricultura e INDAP, los extensionistas y ejecutivos que se vinculan a sus programas, nos ponemos a disposición del Gobierno para lograr los objetivos propuestos por el presidente Piñera, para simplificar la red de protección social; y también para que esto sea de verdad un aporte universal, que el IFE llegue a todos los rincones del territorio. En eso, INDAP tiene una historia larga y una presencia territorial muy amplia en todo el país”.

Expresó su agradecimiento a la subsecretaria Balladares por transmitir “esta información a los funcionarios, a todos los extensionistas y a todo el equipo que, después de esto, queremos se transformen en agentes promotores y facilitadores de la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia Universal”

La subsecretaria de Servicios Sociales realizó una presentación en la que detalló las condiciones de acceso a este beneficio: ayuda gubernamental que alcanzará a más 7,2 millones de familias, abarcando a más de 15 millones de personas; el ingreso mensual por persona al interior del grupo familiar no debe superar los $800.000 líquidos; llegará automáticamente a todos quienes hayan recibido el IFE Ampliado (abril y mayo) y que califiquen hasta el rango del 90% del Registro Social de Hogares (RSH; los calificados entre el 91 y 100% en el ) RSH deben presentar una declaración jurada de ingresos, formulario disponible en ingresodemergencia.cl, entre el 21 y el 30 de junio; la inscripción se realiza vía internet exclusivamente. También realizó un ejemplo comparativo de ingresos por familias según su número de integrantes y los montos a recibir.

Andrea Balladares destacó que el Ministerio de Agricultura fue uno de los primeros organismos a los que solicitaron colaboración para informar al mundo rural sobre la inscripción y acceso al IFE Universal.

Subrayó además que existe un número importante de personas que no han recibido esta ayuda gubernamental porque no están inscritos en el RSH y no existe el dato de una cuenta bancaria donde transferirles.

“Miramos en qué sector de la población están esas personas y están en el mundo rural. El trabajo que ustedes puedan hacer para ayudarnos a contactarlas es clave. Esa es la importancia de esta reunión”, comentó.

La subsecretaria de Servicios Sociales agregó que “no hemos logrado llegar con la fuerza que necesitamos a proteger también a todas las personas que viven en el mundo rural. Necesitamos del apoyo de todos ustedes que como servicio tienen esa conexión y esa capacidad de llegar hasta el último rincón y poder contactar con esas familias que necesitan de una ayuda en pandemia al igual que todos los chilenos”.

El IFE Universal busca que ninguna familia ni persona quede bajo la línea de la pobreza; quienes cumplan con los requisitos establecidos para la obtención de este instrumento no postulan, solamente se inscriben; durante junio, julio y agosto, reciben un apoyo del 100 %, según cuadro por familia, en septiembre accederán al 50% de ese monto. El beneficio está contemplado hasta septiembre de 2021 proyectando que en esa fecha mejore la situación sanitaria del país y que la vacunación logre el efecto esperado, permitiendo retomar las actividades laborales. Para revisar la charla, ingresa aquí.