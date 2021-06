“Son tiempos complejos, porque son inciertos y los seres humanos detestamos la incertidumbre”. Así dio inicio a su exposición el Fiscal Nacional Económico de Chile (FNE), Ricardo Riesco, en un nuevo encuentro del Club Monetario de la U. Finis Terrae.

En el foro, transmitido por Zoom, se refirió a los cambios económicos que se están produciendo en Chile, además de relevar el rol fiscalizador que tiene la FNE para regular al mercado.

De acuerdo a la autoridad, la “fijación de precios no pareciera ser el camino correcto para resolver las fallas del mercado”, dijo Riesco.

Además agregó que “si bien tiene un origen muy noble, pareciera que no es el camino correcto, pues es una de las grandes causas de la inflación e impide la libre competencia”.

Para la autoridad, “el efecto inmediato es que muchas pymes tengan que salir del mercado y exista una mayor concentración de éste”.

Explicó que cuando el Estado entra a fijar precios, los únicos beneficiados son los productores y los perjudicados son los consumidores, con precios más altos y malos productos.

“Cuando se deja operar al mercado, muchas veces el mercado cumple, rápido y bien. Pero con eso no quiere decir que no creamos que los mercados tienen fallas y que no se pueden arreglar con el mercado”, argumentó la autoridad.

Plataformas digitales y libre competencia

Respecto a negocios asociados a Apps y que son globales, según Riesco tienen una gran relevancia, pero son un mercado que aún no está 100% regulado.

“Las plataformas digitales exacerban los mayores y principales problemas del capitalismo, como es la tendencia a la concentración y pueden influir en la política, lo que en cierta forma esta preocupación es una vuelta a las primeras leyes de monopolio del mundo”, afirmó.

Situación que plantea una duda internacional sobre si es conveniente o no que estas plataformas queden sujetas a regulaciones en los países donde operan.

“A mi parecer es dudoso, pero lo que grafica las plataformas digitales es que tenemos negocios globales y autoridades locales. Eso hace más difícil la regulación, pero no imposible”, aclaró.

Finalmente, Ricardo Riesco destacó las políticas y el trabajo desarrollado por la FNE hasta el momento, sobre todo en lo que respecta a la anticolusión, advirtiendo que Chile tiene un desafío pendiente, que tiene que ver con las conversaciones y decisiones que se produzcan respecto a la política de economía abierta que tiene el país y sobre los actores futuros que entrarán a la economía Chilena.