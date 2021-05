El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) citó a los representantes legales de las 14 empresas que han recibido más reclamos y alertas ciudadanas por malas prácticas en las ventas a distancia o comercio electrónico. Además, ofició a otras 18 compañías que destacan por no responder gran parte de las quejas.

“El objetivo de esta gestión es lograr que los representantes legales expliquen los motivos que han provocado los incumplimientos en los servicios contratados por los consumidores, se comprometan a una solución pronta, e identificar de esta manera si se trata de eventuales fraudes o bien, son incumplimientos”, indicó el Servicio.

En caso que el representante legal no asista a la citación sin una justificación, se podría “solicitar a la justicia su arresto hasta su comparecencia”.

Además, con esta acción el Sernac busca alertar a las personas sobre estas empresas, “pues muchas de ellas siguen ofreciendo sus productos en páginas web pese a que dejaron de cumplir”.

Las empresas citadas son aquellas que ofrecen productos en el comercio online y que tienen más reclamos y alertas ciudadanas durante el año 2020 y 2021; y tienen en común una serie de conductas, algunas de ellas, pudieran ser eventuales fraudes.

Según el relato de los consumidores, estas empresas se caracterizan por:

-No entregar los productos en el plazo comprometido. -Indicar que lo resolverán en tal plazo y forma, y eso nunca ocurre. -Dejar de responder el teléfono o los medios de contacto. En algunos casos no tienen domicilio conocido. -Tienen nula o baja respuesta al Sernac.

El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que hay que distinguir a los delincuentes que se disfrazan de empresas para defraudar, y otras empresas que, siendo legales, incurren en incumplimientos graves que terminan volviéndose conductas fraudulentas.

“Es entendible que la pandemia haya dificultado las operaciones de algunas empresas. Pero no es aceptable que un producto nunca llegue, que no se devuelva lo pagado, que se les prometa un nuevo plazo que nuevamente no se cumple, y que la empresa desaparezca para el consumidor. Tenemos consumidores que llevan esperando más de siete meses por una respuesta. Pero es que muchas de estas empresas siguen con sus páginas web activas y vendiendo productos que saben que nunca llegarán”, comentó.

La autoridad enfatizó que el Servicio usará todas las atribuciones que le entrega la ley para dilucidar si se trata de incumplimientos o eventuales delitos.