Gremios gastronómicos solicitaron al Gobierno acortar el toque de queda y flexibilizar las medidas restrictivas para poder funcionar los fines de semana.

El sector gastronómico solicitó al Gobierno, la modificación del toque de queda, medida que les ha impedido recuperarse económicamente, luego de mantenerse cerrados por nueve meses.

Desde el mes pasado, los empresarios tenían la esperanza de reintegrarse laboralmente en las comunas en Fase 3, por el horario de cierre que podía ser hasta las 00:00 horas.

Actualmente en Fase 2, el toque de queda comienza a las 22:00 horas y la situación es igual que al principio, debido a las medidas sanitarias que han tomado las autoridades para prevenir el aumento de contagios por covid 19.

El presidente de la Asociación Chilena Gastronómica, Máximo Picallo, se refirió a la situación crítica que enfrentan por las medidas.

También se solicitó que se les permita abrir al interior con aforos limitados en Fase 2, ya que, al solo permitirles atender en terrazas, las mesas deben estar a dos metros de distancia y el espacio no es suficiente y la permanencia de los clientes debe ser máximo 2 horas.

Un caso particular es el de Jorge Castro, dueño de La Chimenea Restaurant, ubicado en el centro de Santiago, quien señaló que el toque de queda representa una gran pérdida en ventas.

Durante la semana los locales trabajan con un aforo muy bajo comparado con los tiempos normales. Deben cerrar sus cocinas mínimo dos horas antes del toque de queda, para que a sus trabajadores se les permita regresar a tiempo a sus casas.

Julio Lara, trabajador gastronómico, se refirió a la preocupación constante que los afecta.

Este problema no sólo afecta a la Región Metropolitana, sino que también a los restaurantes y locales gastronómicos ubicados en regiones, donde antes de la pandemia, se atendía una gran cantidad de turistas en período de vacaciones. En el caso de los que no cuentan con terrazas, no pueden funcionar.