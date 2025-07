’Pampita’ sale en defensa de Vicuña y desmintió a China Suárez: "Su vida entera son sus hijos"

Carolina Ardohain, ‘Pampita’, salió en defensa de su expareja Benjamín Vicuña. Esto luego que Eugenia China Suárez, también antigua novia del actor, publicara un extenso mensaje en redes sociales en contra de él.

La modelo envió un breve mensaje al programa argentino SQP, el cual fue leído por la periodista Yanina Latorre.

Dichos de Pampita

“Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso. Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Lo he dicho siempre”, sostuvo.

Con lo anterior, de alguna forma, desmintió a Suárez, quien había acusado a Vicuña de haber sido un mal padre.

“Ya no sé qué decir. Con Eugenia tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como la familia que somos, entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”, cerró.

Hay que señalar que, horas antes, ‘China’ Suárez había expuesto un extenso descargo contra Benjamín Vicuña.

“El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque era ‘mucha plata’ (…) A quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, indicó en un momento.

“El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía ‘sepárate, ¿quién te va a querer con tres hijos?"”, agregó.