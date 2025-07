’Violento Parra’ lanzó ácida broma a Pamela Díaz por pololeo con Felipe Kast: "Me remonto a 1860"

El comediante Mauricio Palma estuvo en el pasado capítulo de Hay que decirlo prime, donde hizo reír con su personaje ‘Violento Parra’, en la instancia incluso lanzó una ácida broma a Pamela Díaz.

El humorista hizo varias dinámicas con el público y panel del programa de Canal 13, haciendo gala de su humor negro. En un momento particular se volvió hacia Díaz, y su relación con el senador Felipe Kast.

Broma de Violento Parra

“Me siento muy conmovido. Y aprovechar de decirte, Pamelita, qué lindo ver que estás pololeando de nuevo con una persona de bien. Un hombre alemán, Felipe Kast, qué lindo ver a un alemán con una mujer autóctona del sur. Te juro que me remonto a 1860, la colonización no para. Qué cosa más bonita”, indicó en ese momento, haciendo reir a la animadora.

“Y es lindo porque ¿usted de dónde es? ¿de qué zona? ¿Del wallmapu, no?”, agregó a modo de broma.

Ante esto, la figura de TV respondió que había nacido en Puerto Varas. Acto seguido, Palma remató diciendo: “¿De Puerto Varas? Y en mapudungún ¿cómo se dice eso? Bueno no sé. Los saludo en su idioma”.

Hay que señalar que Pamela Díaz confirmó hace algunas semanas que está en una relación con el parlamentario, tras varios meses de rumores.

“No es que me agrande con el tema, pero Felipe trabaja en política, y nosotros sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula que es otro ambiente..”, sostuvo.